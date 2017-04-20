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Фестиваль Blues&Wine пройдет в Кахетии этим летом

16:31, Апрель 20, 2017

ТБИЛИСИ, 20 апреля – Новости-Грузия. Международный блюз фестиваль Blues&Wine («Блюз и вино») впервые пройдет в винодельческом регионе Грузии – Кахетии, этим летом.

В течение трех месяцев на территории заповедника Вашловани под открытым небом будут проходить концерты с участием грузинских и мировых звезд блюза, джем-сейшны и мастер-классы.

Фестиваль начнется 9 июня и завершиться 3 сентября.

Уже известно, что на Blues&Wine выступят американские блюзмены Кенни Уэйн, Джейси Смитт, брат Мика Джаггера — Крис Джаггер, известный британский блюзовый гитарист Бен Пул, а также соул-певица Шарон Льюис. Всего запланировано тринадцать концертов от суперзвезд из 10-ти стран.

Кроме блюза, на мероприятии будут звучать рок-н-ролл, рок, бугги, госпел, соул и многие другие музыкальные стили.

Организаторы обещают, что на фестивальной территории будет налажена вся инфраструктура: места для палаток, объекты питания и биотуалеты. Более того, для гостей блюзового фестиваля будет организован бесплатный транспорт из Тбилиси.

Билеты и абонементы на фестиваль Blues&Wine в ближайшем будущем поступят в продажу на сайте www.tkt.ge.

Международный блюз фестиваль осуществится при поддержке компании Blues Village, а также министерства культуры и охраны памятников Грузии, Национального агентства туризма министерства экономики.

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