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Фестиваль чая пройдет в Тбилиси в эти выходные

13:30, Апрель 20, 2017

ТБИЛИСИ, 20 апреля – Новости-Грузия. С чайными культурами Китая, Японии, Индии, Великобритании и Шри-Ланки смогут познакомятся жители и гости Тбилиси в эти выходные.

Однодневный фестиваль чая 23 апреля в парке «Мтацминда» проведет Ассоциация производителей чая Грузии.

Ранее похожее мероприятие проходило под названием Фестиваль чая и меда в рамках празднования «Тбилисоба». С этого года фестиваль чая станет независимым и будет проходить ежегодно.

На фестивальной территории обустроят уголки разных стран, где посетителей ждет знакомство с их традициями чаепития, а также дегустация различных сортов чая, меда и других лакомств.

Гости праздника также смогут приобрести керамику и авторские изделия ручной работы.

Свою продукцию в сфере чая и меда представят ведущие грузинские и иностранные предприятия. В развлекательной части фестиваля публику ждут перформансы и концерт с участием джаз-музыкантов.

Кроме того, в рамках Тбилисского фестиваля чая состоятся два важных события.

Первое – это проект «Новый грузинский чай 2017», где будут представлены новая продукция грузинских производителей. Второе – Национальный чемпионат чайных мастеров Грузии, который осуществится по инициативе и под эгидой Ассоциации производителей чая Грузии и Грузинско-китайского союза чайных производителей.

Ученики Тбилисской Школы чайного мастерства, а также любители чая покажут свое умение по приготовлению чая и в церемонии чаепития. Победители чемпионата смогут принять участие в Международном Чемпионате Чайных Мастеров 2017 (Tea Masters Cup International 2017).

Фестиваль начнется в 12:00 и продлится до 18:00. Посещение – свободное.

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