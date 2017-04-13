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Фестиваль «От Пасхи до Вознесения» начнется в Грузии 20 апреля

9:00, Апрель 13, 2017

ТБИЛИСИ, 13 апреля – Новости-Грузия.  Посвященный классической, оперной и хоровой музыке международный фестиваль «От Пасхи до Вознесения» пройдет в Грузии в двенадцатый раз.

Концерты пройдут с 20 апреля по 25 мая в Тбилиси, в Батуми, а также в Телави и в Кутаиси.

В этом году фестиваль «От Пасхи до Вознесения» посвящен столетию восстановлению автокефалии Грузинской Православной церкви и 40-летнему юбилею интронизации  Католикоса-Патриарха Всея Грузии Илии Второго.

Откроется фестиваль от «Пасхи до Вознесения» гала-концертом в Музыкально-культурном центре имени Джансуга Кахидзе с участием грузинских и мировых звезд оперного искусства.

Гостем вечера впервые станет известный итальянский бас Франческо Эллеро Д’Артенья (Francesco Ellero d’Artegna).

В программе музыкальных вечеров фестиваля также запланирована премьера концертного исполнения оперы «Норма» Винченцо Беллини (Тбилисский театр оперы и балета имени Захария Палиашвили). На сцене выступят исполнители Иано Тамар Алибегашвили, Кетеван Кемоклидзе, Зоран Тодорович (Германия), Франческо Эллеро Д’Артенья, оркестр и хор Тбилисского театра оперы и балета под управлением дирижера Хосе Луис Гомеса (Испания).

Музыкальные концерты также пройдут в Тбилисской государственной консерватории имени Вано Сараджишвили и в Национальном дворце учащейся молодежи.

Гости и жители Телави смогут посетить юбилейный вечер композитора Нуну Габуния на сцене Драматического театра имени Важа Пшавела, на котором выступят известные грузинские исполнители.

В Кутаисском оперном театре и в Батуми, на сцене Центра искусства и музыки,  поклонников фестиваля  ждут выступления камерного оркестра «Симфониетта Грузии» с солисткой Кетеван Кемоклидзе (фортепьяно, США).

Более подробную информацию о программе фестиваля можно найти здесь.

Международный музыкальный фестиваль «От Пасхи до Вознесения» основан в 2006 году международным благотворительным фондом патриарха Грузии совместно с фондом Акакия Рамишвили «Традиция и инновация».

Художественным руководителем фестиваля является проживающая в Италии известная грузинская оперная певица Иано Тамар Алибегашвили, советником фестиваля выступает  пианист Александр Корсантия, проживающий в США.

Проект уже много лет  является неотъемлемой частью культурной жизни Грузии. Цель мероприятия — популяризация творчества грузинских исполнителей и повышение интереса молодежи к классической и церковной музыке.

В 2017 году фестиваль проходит при поддержке министерства культуры и охраны памятников Грузии и мэрии Тбилиси.

 

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