Афиша Главное Новости

Фильм «Дидубе, последняя остановка» покажут на фестивале в Швейцарии

11:30, Апрель 20, 2017

ТБИЛИСИ, 20 апреля – Новости-Грузия. Фильм грузинского кинорежиссера Шорены Тевзадзе «Дидубе, последняя остановка» стал участником конкурсной программы одного из самых престижных фестивалей креативного документального кино — Visions Du Réel в Швейцарии.

Кинофестиваль пройдет с 21 по 29 апреля в пригороде Женевы – Ньоне.

В программе вместе с грузинским фильмом участвуют работы режиссеров из Швейцарии, Франции, Италии, Испании, Португалии, Норвегии, Венгрии, Словении, Польши, Эстонии, Украины, Южной Африки и других стран.

Документальная лента «Дидубе, последняя остановка» – это история о шестидесятипятилетнем мужчине Нико, который является владельцем ветеринарной аптеки и хозяйственного магазина, расположенного у шумной железнодорожной станции «Дидубе» в Тбилиси. Вместе со своей супругой Цицино и друзьями Нодаром и Лили, он проводит большую часть жизни в своем магазине, рассуждая о поэзии, музыке и мечтах.

Это место находится в своеобразном центре автобусов и поездов, и сотни пассажиров ежедневно посещают магазин Нико, где как будто остановилось время. В 90-х годах Дидубе была последней станцией и остановкой в тбилисском метрополитене. После остановки Дидубе люди, остановившись ненадолго, продолжают дорогу – каждый по своему пути.

Фильм создан при поддержке Национального центра кинематографии Грузии и в копродукции Швейцарии и Грузии. В Швейцарии состоится мировая премьера картины Шорены Тевзадзе. А грузинская премьера кинофильма пройдет на Тбилисском международном фестиваль документального кино CineDOC-Tbilisi в этом году.

Visions Du Réel – один из старейших и авторитетных фестивалей неигрового вино в Европе. Он основан в 1969 году и является единственной платформой, где широко представлено документальное кинематографическое творчество из постсоветских стран Центральной и Восточной Европы.

Кинофестиваль Visions Du Réel ежегодно знакомит европейских зрителей с новыми документальными картинами с интересным и креативным режиссерским видением. При фестивале также работает деловая площадка — кинорынок DocOutlook, где встречаются и обмениваются контактами режиссеры и продюсеры кино.

В прошлом году грузинский кинематограф уже был отмечен на Швейцарском кинофестивале – картина Саломе Джаши «Ослепительный свет заката» получила приз за «Лучший новый фильм».

Комментарии