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Фильм Георгия Цилосани стал призером фестиваля немого кино в США

9:00, Апрель 20, 2017

ТБИЛИСИ, 20 апреля – Новости-Грузия. Короткометражный фильм молодого грузинского режиссера Георгия Цилосани «Подготовка» (The Preparation) стал призером американского кинофестиваля немого кино Globe International Silent Film Festival, который прошел в Мичиганском университете.

Globe International Silent Film Festival был основан в 2015 году с целью популяризации и сохранения жанра немого кино в мировом кинематографе. Авторы фестиваля считают, что эпоха немого кино сыграла значительную роль в становлении кинематографического искусства и немые фильмы до сих пор являются самым мощным приемом выражения режиссерской идеи.

Короткометражка Георгия Цилосани получила приз за «Лучшую режиссуру».

«Лучшим фильмом» фестиваля была названа «Рыбная история» (Fishy Story) Александры Зиманска – это сюрреалистично-гротескная история о любви и ненависти на рыбном заводе.

Лучшей экспериментальной смотра стала лента «Онейриа» (Oneiria) Йеруна Клакерса, в котором используется техника датамошинга (datamoshing), которая передает видеоизображение как красками в живописи – смазано и абстрактно-призрачными пейзажами.

В категории «Лучший анимационный фильм» победила картина «Стрелочник» (Switchman) Мехди Хорамиана, а в секции документалистики – лента «Объект» (Object) Паулины Скибинска.

В центре сюжета грузинской картины «Подготовка» – история сельской семьи, которая состоит из бабушки, отца семейства и двух его дочерей. Вечером за ужином бабушке становится плохо. Ситуацию усугубляет тревожный диагноз врача. Родственники пытаются подготовиться к смерти бабушки, но она отказывается умирать.

Съемки ленты проходили в селе Чолобарги на западе Грузии. В фильме снялись Давид Кариаули, Фати Пулариани, Татия Гонашвили, Саломе Бухаидзе, Бачо Одишария, Мурман Цилосани.

Премьера картины состоялась в Тбилиси в 2015 году. В том же году фильм был назван лучшим короткометражным фильмом на Международном Босфорском кинофестивале в Стамбуле (Турция), а также отмечен специальным призом жюри на Батумском фестивале авторского кино.

Георгию Цилосани 26 лет, он выпускник Государственного университета театра и кино имени Руставели (факультет кинорежиссуры). Учится в магистратуре на факультете нейробиологии Университета Ильи, увлекается боксом. «Подготовка» — это дипломная работа Цилосани и его дебютный фильм.

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