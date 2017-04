Афиша Главное Новости

Фильм с Мерабом Нинидзе представлен в основной программе Каннского фестиваля

18:26, Апрель 13, 2017

ТБИЛИСИ, 13 апреля – Новости-Грузия. Каннский кинофестиваль-2017 объявил основную конкурсную программу. Она состоит из 17 фильмов, среди которых есть картина «Лишний человек», где в главной роли снялся грузинский актер Мераб Нинидзе.

51-летний Мераб Нинидзе – выпусник Тбилисского театрального института имени Шота Руставели. Дебютировал на театральной сцене в 1980 году, в 15 лет в спектакле «Ричард III» режиссёра Роберта Стуруа. До 1991 года Мераб Нинидзе был актёром в тбилисском государственном театре имени Шота Руставели. В 1992 году уехал в Великобританию, а в 1995 году в Вену (Австрия), где живёт и работает и поныне.

Фильм снял венгерский режиссер Корнел Мундруцо (Kornél Mundruczó). Действие «Лишнего человека» происходит в Будапеште, картина рассказывает о венгерском враче Габоре Штерне, который попадает к сирийским беженцам.

Венгерский режиссер известен на Каннском кинофестивале с 2014 года, когда его фильм «Белый бог» победил в специальной секции Un Certain Regard.

В этом году Каннский кинофестиваль пройдет 17-28 мая. Председателем конкурсного жюри будет испанский режиссер Педро Альмодовар.

Все участники основного конкурса в Каннах:

«Мир, полный чудес» (Wonderstruck), режиссер Тодд Хейнс

«Двойной любовник» (L’amant Double), режиссер Франсуа Озон

«Грозный» (Redoutable), режиссер Мишель Хазанавичус

«Истории семьи Майровиц» (The Meyerowitz Stories), режиссер Ноа Баумбак

«Окча» (Okja), режиссер Пон Джун-хо

«Нелюбовь» (Loveless), режиссер Андрей Звягинцев

«Счастливый конец» (Happy End), режиссер Михаэль Ханеке

«Лишний человек» (Felesleges Ember), режиссер Корнел Мундруцо

«Ты никогда здесь не был» (You Were Never Really Here), режиссер Линн Рэмси

«Geu-Hu», режиссер Хон-Сан-су

«Свет» (Hikari), режиссер Наоми Кавасе

«Из ниоткуда» (Aus dem Nichts), режиссер Фатих Акин

«Роковое искушение» (The Beguiled), режиссер София Коппола

«120 ударов в минуту» (120 battements par minute), режиссер Робин Кампилло

«Роден» (Rodin), режиссер Жак Дуайон

«Убийство священного оленя» (The Killing of a Sacred Deer), режиссер Йоргос Лантимос

«Призраки Исмаэля» (Les fantômes d’Ismaël), режиссер Арно Деплешен

«Кроткая» (A Gentle Creature), режиссер Сергей Лозница

«Хорошее время» (Good Time), режиссеры Бен Сэфди, Джошуа Сэфди

Комментарии