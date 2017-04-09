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Филолог из Цаленджиха вырастила пять тысяч голландских тюльпанов у себя во дворе

14:54, Апрель 9, 2017

ТБИЛИСИ, 9 апреля – Новости-Грузия. Настоящий цветочный оазис появился в городке Цаленджиха в Западной Грузии, благодаря усилиям одной женщины.

Тамар Кварацхелия — филолог, которая за 15 лет смогла превратить свой двор в тюльпановую ферму.

История сказочного сада Тамары Кварацхелия началась с того, что сестра ее мужа прислала в Грузию из США несколько луковиц тюльпанов. Сама женщина никогда прежде не занималась выращиванием этих цветов — все тонкости процесса она узнавала самостоятельно.

Сегодня на участке Тамары растет до 5 тысяч голландских тюльпанов 18 различных сортов. Ухаживать за большим цветочным хозяйством помогает супруг Тамары — Валерий Чантурия.

Фото: Тамар Кварацхелия и ее муж Валерий Чантурия

По словам Тамар, их тюльпаны отличаются высоким качеством, поскольку они с мужем тщательно подбирают почву для каждого сорта и в определенное время проводят все сезонные работы.

Семья Чантурия не рассматривает свой сад как бизнес — выращивание тюльпанов остается для них любимым хобби. При этом, Тамар говорит, что при первой возможности, она была бы рада получить грант, на деньги от которого на участке была бы построена теплица.

«Муж мне очень помогает. Выращивать тюльпаны – нелегкое дело, они любят заботу и внимание, за ними нужен контроль днем и ночью, нужно подойти к каждому клубню. У нас другая профессия, но нас объединила любовь к цветам и мы получаем большое удовольствие от этого дела и душевное спокойствие», — рассказала женщина в интервью с Цаленджихскому телевидению.

Фото: Цаленджихское телевидение

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