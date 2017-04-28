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Freedom House: Грузия – лидер в регионе по уровню свободы СМИ

17:27, Апрель 28, 2017

ТБИЛИСИ, 28 апреля – Новости-Грузия. Согласно докладу международной организации Freedom House «Свобода прессы 2017», Грузия остается единственной страной в регионе с частично свободными СМИ.

Грузия набрала в рейтинге Freedom House за 2017 год 50 баллов.

Из стран бывшего Советского союза свободная пресса только в Латвии (26 баллов), Литве (21 балл ) и Эстонии (16 баллов). Кроме Грузии, частично свободные СМИ в Украине (53 балла) и в Молдове (56 баллов).

Freedom House оценивает уровень свободы по 100-балльной шкале, где 0 – самая свободная пресса, а 100 – абсолютно несвободная.

В рейтинге приведен анализ свободы СМИ в 199 странах и территориях мира.

В прошлом году Грузия набрала в рейтинге Freedom House 49 баллов и оказалась на первом месте среди стран Евразийского региона по уровню свободы СМИ.

Грузия и в этом году смогла обогнать всех своих соседей по региону. Согласно докладу организации, Турцию набрала 76 баллов, Армению — 63 балла, Азербайджан — 90 баллов и Россия — 83 балла. Freedom House назвал их странами с несвободными СМИ.

В рейтинге свободы прессы традиционно лидирует Норвегия (8 баллов), Нидерланды (баллов) и Швеция (11 баллов).

Самые худшие показатели у Северной Кореи (98 баллов), Туркменистана (98 баллов) и Узбекистана (95 баллов).

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