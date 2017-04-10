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Генсек НАТО посетит Парламентскую Ассамблею НАТО в Тбилиси

11:40, Апрель 10, 2017

ТБИЛИСИ, 10 апреля – Новости-Грузия. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг планирует в конце мая этого года посетить Тбилиси в рамках Парламентской ассамблеи НАТО, — сообщил премьер-министр Грузии.

Грузия станет пятой по счету страной, не являющейся членом альянса, которая примет  ассамблею НАТО.

«Для нас большая честь, что 26-29 мая в Грузии проводится Парламентская ассамблея НАТО и в рамках этого же мероприятия планируется визит генерального секретаря НАТО. Мы расцениваем это  как непоколебимую поддержку НАТО в отношении евроатлантического стремления Грузии», — сказал Георгий Квирикашвили сегодня, выступая на открытии Форума публичной дипломатии Грузия-НАТО.

Форум продлится до 11 апреля. Специально для участия  в этом мероприятии прибыл помощник генсека НАТО по вопросам публичной дипломатии Тачан Ильдем.

В Форуме также принимают участие представители аккредитованного в Грузии дипломатического корпуса и международных организаций.

Проведение Форума публичной дипломатии дает возможность делиться опытом, а также обсудить новые вызовы, с которыми сталкивается североатлантический альянс, добавил глава грузинского кабмина.

 

 

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