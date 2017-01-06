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«Georgia on my mind»: в Берлине концертом отметят дружбу с Грузией

15:26, Январь 6, 2017

ТБИЛИСИ, 6 января – Новости-Грузия. Гала-концерт под названием «Georgia on my mind» состоится на православное Рождество, 7 января, в большом зале Берлинской филармонии.

Концерт посвящен юбилею дружбы Германии и Грузии: в 2017 году отмечается 200-летие основания в Грузии первого немецкого поселения, а также 25-летие установления дипломатических отношений между Грузией и Германией.

Год пройдет под девизом «Zukunft erben» («Наследие будущего»). Вечер станет первым мероприятием в серии празднования этой даты.

На гала-концерте выступит грузинская пианистка Дудана Мазманишвили, ансамбль «Рустави» и мужской хор «Мдзлевари».

На вечере прозвучат «Озёра спят» Генриха Пфейля, концерт для фортепьяно с оркестром Людвига ван Бетховена и «Рождественская трилогия» Вахтанга Кахидзе. Оркестром будет управлять дирижер Вахтанг Кахидзе.

Билеты на гала-концерт можно приобрести онлайн здесь.

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