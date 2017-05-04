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Georgian Airways начнет летать в Сочи и Тель-Авив

18:26, Май 4, 2017

ТБИЛИСИ, 4 мая – Новости-Грузия. Грузинская авиакомпания Airzena — Georgian Airways объявила о назначении нескольких новых рейсов в летний сезон 2017 года.

Как сообщает министерство экономики и устойчивого развития Грузии, в ближайшее время самолеты авиакомпании начнут следовать по маршрутам Тбилиси-Сочи и Батуми — Тель-Авив. Кроме того, Airzena возобновит регулярные авиарейсы Тбилиси-Тегеран и местные рейсы Тбилиси-Батуми.

В соответствии с расписанием, утвержденным Агентством гражданской авиации Минэкономики, новые рейсы будут осуществляться по следующим дням недели:

Рейсы Тбилиси-Сочи-Тбилиси начнут выполнять со 2 июня с частотой 2 раза в неделю – по понедельникам и пятницам.

Рейсы Тбилиси-Тегеран-Тбилиси с 9 мая по 5 июня будут выполняться с частотой 2 раза в неделю – по вторникам и пятницам. С 5 июня по 29 сентября количество рейсов в столицу Ирана будет увеличено – сразу 2 рейса будут выполняться по вторникам, а по пятницам и субботам – по одному рейсу.

Летать в Тель-Авив из Батуми самолеты Airzena начали уже с сегодняшнего дня. До 15 октября рейсы будут выполняться с частотой 2 раза в неделю – каждый четверг и воскресенье.

Число местных рейсов Тбилиси-Батуми будет увеличиваться поэтапно, по мере приближения туристического сезона в Аджарии.

Все полеты будут выполняться на воздушных судах типа Boeing B737 и CL600.

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