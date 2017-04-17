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Georgian Airways выясняет причину инцидента в аэропорту Внуково

17:02, Апрель 17, 2017

ТБИЛИСИ, 17 апреля – Новости-Грузия. Грузинская авиакомпания Airzena — Georgian Airways устанавливает причины инцидента в аэропорту «Внуково» из-за которого самолет сошел с рулежной дорожки. Об этом говорится в распространенном сегодня компанией заявлении.

Как уже сообщалось, пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании Georgian Airways, выполнявший рейс Тбилиси – Москва (Внуково) в воскресенье после прилета в аэропорт направлялся от рулежной дорожки к стоянке, когда на повороте правое колесо перешло на грунт и остановилось. Чтобы высадить пассажиров к самолету подвезли трап и перевезли пассажиров к терминалу на автобусах.

По предварительной информации, причиной инцидента стала плохая видимость, так как самолет совершал посадку во время сильного тумана.

Ряд СМИ, со ссылкой на очевидцев, сообщили, что самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, однако во «Внуково» опровергли эту информацию.

По данным московского аэропорта, самолет выкатился всего на 2-3 метра с рулежной дорожки и не получил значительных повреждений. Авиалайнер был отбуксирован на стоянку с помощью спецтехники. После полуночи рулежная дорожка, где произошел инцидент, заработала в обычном режиме.

«Этот инцидент не представлял никакой угрозы для пассажиров. Самолет перевели на стоянку. Исходя из мер безопасности, до этого времени ведется проверка того, что стало причиной указанного инцидента», — подчеркивается и в заявлении Georgian Airways.

По информации авиакомпании, следующий запланированный рейс Москва-Тбилиси был осуществлен на специально направленном из Тбилиси самолете авиакомпании, рейс благополучно прибыл в столицу Грузии поздно ночью.

Авиакомпания Airzena была основана в 1993 году и выполняла чартерные рейсы по нескольким направлениям, в том числе в ОАЭ, Италию, Египет, Индию, а также регулярные авиарейсы в Австрию. В 1999 году Airzena стала национальным перевозчиком Грузии.

В 2004 году авиакомпанию переименовали в Georgian Airways, однако название Airzena до сих пор широко используется в качестве короткого фирменного знака.

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