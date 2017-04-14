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Германия выделила Грузии 125 млн евро на развитие сети электропередач

9:46, Апрель 14, 2017

ТБИЛИСИ, 14 апреля – Новости-Грузия. Государственный банк Германии KfW выделит Грузии кредит в размере 125 миллионов евро на расширение сети электропередач, сообщает пресс-служба министерства финансов.

С получением кредита начнется вторая фаза проекта расширения сети электропередач. Она должна способствовать развитию инфраструктуры для подключения гидроэлектростанций к сети электропередач, что увеличит мощность сети и повысит ее безопасность.

В рамках второй фазы будет расширена инфраструктура сети электропередач в регионе Гурия в направлении Турции. Кроме того, будет завершена первая фаза «Северного звена», которая предусматривает интеграцию гидроэлектростанций на северо-западе страны в единую энергосеть.

«Поддержка Германии очень важна для нашей страны. По состоянию на сегодняшний день мы имеем доступ к концессионным кредитам и грантам в размере 700 миллионов евро, что является важной поддержкой Германии», — сказал министр финансов Грузии Дмитрий Кумсишвили после подписания соглашения с KfW.

Модернизация сети электропередач — часть Плана действий по развитию электросетевого хозяйства Грузии на 2017-2027 годы. В проекте примут участие международные финансовые институты, в том числе Кредитный банк реконструкции Германии (KfW), Европейский банк реконструкции и развития (EBRD) и Всемирный банк. На модернизацию сети в ближайшие десять лет будет привлечено 735 миллионов евро.

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