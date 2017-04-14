Breaking News
 |  |  |  | 

Главное Новости Экономика

Германия выделила Грузии 125 млн евро на развитие сети электропередач

9:46, Апрель 14, 2017

ТБИЛИСИ, 14 апреля – Новости-Грузия. Государственный банк Германии KfW выделит Грузии кредит в размере 125 миллионов евро на расширение сети электропередач, сообщает пресс-служба министерства финансов.

С получением кредита начнется вторая фаза проекта расширения сети электропередач.  Она должна способствовать развитию инфраструктуры для подключения гидроэлектростанций к сети электропередач, что увеличит мощность сети и повысит ее безопасность.

В рамках второй фазы будет расширена инфраструктура сети электропередач в регионе Гурия в направлении Турции. Кроме того, будет завершена первая фаза «Северного звена», которая предусматривает интеграцию гидроэлектростанций на северо-западе страны в единую энергосеть.

«Поддержка Германии очень важна для нашей страны. По состоянию на сегодняшний день мы имеем доступ к  концессионным кредитам и грантам в размере 700 миллионов евро, что является важной поддержкой Германии», — сказал министр финансов Грузии Дмитрий Кумсишвили после подписания соглашения с KfW.

Модернизация сети электропередач — часть Плана действий по развитию электросетевого хозяйства Грузии на 2017-2027 годы. В проекте примут участие международные финансовые институты, в том числе Кредитный банк реконструкции Германии (KfW), Европейский банк реконструкции и развития (EBRD) и Всемирный банк. На модернизацию сети в ближайшие десять лет будет привлечено 735 миллионов евро.

Комментарии

Related Articles

  • На Пасху в Тбилиси будет + 17 и гроза 

    На Пасху в Тбилиси будет + 17 и гроза 

    ТБИЛИСИ, 13 апреля – Новости-Грузия. Погода на пасхальные праздники в Грузии будет теплой. На западе температура воздуха повысится до 27 градусов, а на востоке — до 24 градусов тепла. В столице синоптики обещают небольшую грозу и осадки. В  субботу, 15 апреля: В Тбилиси временами ожидается повышенная облачность и небольшие осадки. Сила ветра составит 10-15, временами

  • На выставке в Дубае иностранцам рассказали о преимуществах получения образования в Грузии

    На выставке в Дубае иностранцам рассказали о преимуществах получения образования в Грузии

    ТБИЛИСИ, 14 апреля – Новости-Грузия. Грузинские университеты знакомят иностранных студентов с преимуществами обучения в Грузии – восемь ведущих вузов страны впервые были представлены на международной образовательной выставке в Дубае, сообщает министерство образования и науки страны. Трехдневную выставку открыли вице-премьер Грузии, министр образования Александр Джеджелава и министр образования ОАЭ Хусейн Ибрахим аль Хамади. На выставке было представлено около

  • Движение транспорта в Дарьяльском ущелье восстановлено

    Движение транспорта в Дарьяльском ущелье восстановлено

    ТБИЛИСИ, 14 апреля – Новости-Грузия. Движение транспорта на дороге в направлении грузино-российской границы восстановлено, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии. Автомобильное движение в Дарьяльском ущелье было запрещено накануне из-за опасности схода лавин. В настоящее время движение на дороге Мцхета-Степанцминда-Ларс свободно. На участке Гудаури-Коби машины могут двигаться без остановки только по лавинозащитным тоннелям.

166
Followers
47.9K
Fans
Яндекс.Метрика

NEWSGEORGIA / Новости-Грузия