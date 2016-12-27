Гига Бокерия: Это вызов для Национального движения

Интервью

23:07, Декабрь 27, 2016

Таким путем, такими методами и, скажу прямо, с таким отношением, когда всё, что скажет вождь автоматически считается верным, когда игнорируются процедуры и кидаются грязью в своих соратников, называя их бывшими соратниками, потому что они не согласны, невозможно ни избавиться от этого режима (имеется в виду действующая власть Грузии), ни обеспечить движение страны вперед. Именно поэтому это и есть испытание для национального движения.