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Гиги Угулава в ближайшее время выйдет на свободу

17:45, Январь 6, 2017

ТБИЛИСИ, 6 января – Новости-Грузия. Апелляционный суд сократил срок заключения экс-мэру Тбилиси Гиги Угулава по делу о растрате средств. В ближайшее время Угулава выйдет на свободу, сообщил адвокат Бека Басилашвили в эфире телекомпании «Имеди».

Тбилисский городской суд в сентябре 2015 года признал Гиги Угулава виновным в растрате бюджетных средств в 2009–2010 годах и приговорил его к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы. Угулава был арестован в зале суда, после того как пробыл на свободе один день.

Прокуратура обвиняет бывшего мэра в том, что в созданной при мэрии структуре «Тбилсервис групп» были трудоустроены активисты в то время правящей партии «Национальное движение», которые получали зарплату из бюджетных средств.

Тбилисский апелляционный суд переквалифицировал обвинение Угулава на статью «превышение служебных полномочий» и приговорил его к 1 году 3 месяцам и 22 дням тюрьмы.

Защита экс-мэра не исключает, что Угулава может выйти на свободу уже сегодня.

«Этот срок истекает 9 января. Согласно закону «О заключении», если день освобождения выпадает на выходной день, то заключенный должен быть выпущен на свободу в рабочий день до выходного. 8 января выходной и 7 января тоже выходной, поэтому, мы думаем, что Гиги Угулава выйдет на свободу уже сегодня», — сказал Басилашвили.

В ходе судебного слушания 4 января Угулава впервые воспользовался правом выступить с заключительным словом на судебном процессе.

Он признал, что создал ООО «Тбилсервис груп», сотрудники которого в том числе использовались как агитаторы партии «Национальное движение». Вместе с тем бывший мэр подчеркнул, что не согласен с обвинениями прокуратуры в растрате и присвоении государственных средств в размере 5 миллионов лари (около 2,5 миллионов долларов).

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