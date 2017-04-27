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Глава МИД Германии: Грузия всегда была ориентирована на Европу

11:45, Апрель 27, 2017

ТБИЛИСИ, 27 апреля – Новости-Грузия. В Германии состоялось официальное открытие года грузино-немецкой дружбы — в зале торжеств федерального министерства иностранных дел Weltsaal в Берлине собрались сотни гостей.

К собравшимся с речью обратились первые дипломаты Грузии и Германии Михаил Джанелидзе и Зигмар Габриэль, которые говорили о многолетней дружбе и тесном сотрудничестве двух государств.

Глава МИД Германии отметил, что праздничные мероприятия по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между Грузией и Германией будут длиться 18 месяцев.

«Год дружбы Грузии и Германии продлится намного дольше года. В течение 18 месяцев в Грузии и Германии пройдут более 130 мероприятий и проектов. Это демонстрирует насколько разносторонними и богатыми являются наши отношения. Нас ждет очень интересный год», — сказал Габриэль.

Дипломаты также провели совместную пресс-конференцию. Министры напомнили, что в 2017 году отмечается и 200-летие основания в Грузии первого немецкого поселения. За годы сотрудничества Германия, которая является государством-лидером Европы, стала другом и близким партнером Грузии.

«В апреле 1992 года Германия первой признала независимость Грузии и открыла первое посольство в Тбилиси. С тех самых пор население Грузии всегда оставалось ориентировано на Европу – это действительно отрадно в условиях, когда внутри Европы есть скептики ее единства. Мы живем в такое время, когда Европу иногда больше ценят за ее пределами, чем в самой Европе. Поэтому мы поддерживаем сближение Грузии с Евросоюзом и ценим те большие усилия, которые Грузия приложила для осуществления реформ, — заявил на брифинге министр Зигмар Габриель.

Глава немецкого внешнеполитического ведомства назвал совместным успехом достижение безвизового режима для граждан Грузии. Он также поблагодарил грузинскую сторону за участие в международных миротворческих миссиях и отметил храбрость грузинских солдат во время атаки на здание немецкого консульства в афганском городе Мазари-Шариф.

«Многие в Грузии, наверное, даже не знают, что в Афганистане, в Мазари-Шарифе, во время террористической атаки на генеральное консульство Германии, именно грузинские солдаты оказали первую помощь немцам. За это мы вам выражаем огромную благодарность. Важно, чтобы об этом сказали громко и публично, особенно в нашей стране, где иногда забывают, что в трудном положении помогают и нам. То, что в такой ситуации нам помогла Грузия, особенно радостно», — сказал Габриель.

Михаила Джанелидзе, в свою очередь, сообщил, что в ходе его визита стороны обсуждали еще большее углубление политических и экономических отношений двух стран.

«Германия внесла значительный вклад для институциональной и экономической трансформации Грузии. Благодаря технической и финансовой помощи, оказанной Германией в течение многих лет, она стала вторым крупнейшим государством донором для Грузии. Сегодня существуют возможности для еще большего развития существующих связей, и мы непременно должны ими использоваться», — заявил Джанелидзе.

Он подчеркнул значение политической поддержки Германии на пути интеграции Грузии с ЕС и НАТО, а также в вопросе суверенитета и территориальной целостности страны.

Не осталось без внимания и экономическое сотрудничество государств. Джанелидзе напомнил, что Германия остается крупнейшим торговым партнером Грузии в Европе. Он также отметил заинтересованность немецких бизнесменов Грузией, добавив, что в стране сегодня представлены около 380 немецких компаний. По оценке грузинского дипломата, инвесторов привлекают реализуемые в Грузии реформы.

Глава МИД Грузии в своем выступлении также говорил об успешном сотрудничестве стран в сферах образования, культуры и межнациональных отношениях.

В рамках торжественного вечера в зале Weltsaal состоялся концерт с участием грузинских музыкантов, а также была представлена экспозиция «Наследие будущего — 200 лет: грузино-германские истории».

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