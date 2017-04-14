Главное Новости Политика

Глава МИД Германии о предоставлении Грузии безвизового режима: Мы держим свои обещания

14:59, Апрель 14, 2017

ТБИЛИСИ, 14 апреля – Новости-Грузия. Власти Германии откликнулись на достижение Грузией безвизового режима со странами Евросоюза — министр иностранных дел и вице-канцлер Германии Зигмар Габриэль заявил, что это событие стало результатом «внушительных реформ», проведенных в Грузии и достигнутого страной «политического прогресса».

Об этом говорилось в письме, которое глава немецкого внешнеполитического ведомства направил своему грузинскому коллеге Михаилу Джанелидзе по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между Грузией и Германией. Послание Джанелидзе вручил немецкий посол в Грузии во время официальной церемонии вчера.

В письме Габриэль пишет, что власти двух стран «совместно достигли» отмены виз для граждан Грузии.

Он добавляет, что помимо проведенных в Грузии реформ, это достижение также подтверждает, что правительство Германии стремится выполнить свои обещания, даже в условиях сложной миграционной ситуации в стране.

«За последнюю четверть века между нашими странами сложились очень особые отношения. Наше сотрудничество является надежным и стабильным», — говорится в послании.

Глава МИД Германии отметил сегодняшний уровень сотрудничества двух государств в сфере экономики, образования, культуры и науки. По мнению Габриэля, все это служит для продвижения торгового, инвестиционного и туристического потенциала Грузии в Германии.

Михаил Джанелидзе поблагодарил Габриэля, отметив вклад Германии в формировании независимой Грузии.

«В 1992 году, после восстановления независимости Грузии, с момента установления дипломатических отношений, Германия стала одним из главных партнеров нашего государства. На протяжении лет, в рамках финансовой и технической помощи, Германия внесла важнейший вклад в становление институций Грузии, ее демократической и экономической трансформации. Берлин поддерживает наш суверенитет и территориальную целостность», — сказал Джанелидзе.

В этом году исполняется 25 лет с тех пор, как Грузия и Германия установили дипломатические отношения. 2017 был объявлен годом немецко-грузинской дружбы. Празднования официально стартовали 26 апреля, следующие 18 месяцев в обеих странах будут проводиться разные культурные мероприятия.

С 28 марта дня граждане Грузии могут посещать Европу без оформления визы на срок до 90 дней из 180 с целью туристических, деловых и гостевых поездок. В Грузии рассчитывали, что ЕС введет безвизовый режим уже летом 2016 года, однако в начале июня рассмотрение вопроса было отложено. Препятствовали этому решению Германия, Франция и Италия. Позже эти страны заявили о поддержке отмены виз для Грузии.

Комментарии