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Глава МИД Грузии отказался называть дату отмены виз с ЕС

18:34, Декабрь 26, 2016

ТБИЛИСИ, 26 декабря – Новости-Грузия. Министр иностранных дел Грузии считает нецелесообразным называть конкретную дату отмены Евросоюзом визового режима для граждан Грузии. Об этом Михаил Джанелидзе заявил сегодня, выступая в парламенте страны.

«Называть любую конкретную дату было бы неправильно – март или апрель, так как мы введем в заблуждение наше население. Хотя я заверяю наших граждан, что это решение будет принято очень скоро. Эти заявления делали не только мы, но и все политические группы, а также руководители структур Евросоюза», — сказал Джанелидзе.

Глава МИД и госминистр по интеграции в европейские и евроатлантические структуры Виктор Долидзе сегодня выступили на совместном заседании комитетов парламента Грузии по внешним делам и интеграции в Европу. Министры ответили на вопросы депутатов, связанные с текущей международной активностью Грузии, а также с процессом либерализации визового режима с ЕС.

Виктор Долидзе заявил о необходимости повышения осведомленности граждан по поводу действия безвизового режима с ЕС.

Долидзе подчеркнул, что право на въезд в страны Шенгенской зоны не означает получения гражданами Грузии право на работу в ЕС и требует строгого выполнения установленных сроков пребывания.

В настоящее время Европарламент находится на рождественских каникулах. Процедура принятия безвизового режима для Грузии будет возобновлена в середине января 2017 года.

За документ должны проголосовать в Комитете Европарламента по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам (LIBE). Далее голосование состоится на ближайшей пленарной сессии Европарламента, после чего обновленную регуляцию должен будет формально утвердить Совет Евросоюза на уровне министров.

Законодательные изменения будут опубликованы в Официальном журнале Евросоюза после того, как их подпишут президент Европарламента, а также соответствующий представитель страны-председателя Совета Евросоюза (после Нового года это будут Нидерланды). Регуляция вступит в силу через 21 день после публикации.

Согласно прогнозам экспертов, безвизовый режим для Грузии будет задействован с апреля 2017 года — граждане Грузии смогут без виз находиться в странах Шенгенской зоны 90 дней из 180.

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