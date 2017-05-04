Глава МИД Грузии: Письмо конгрессменов к Трампу – доказательство беспрецедентной поддержки
ТБИЛИСИ, 4 мая – Новости-Грузия. Письмо конгрессменов является доказательством беспрецедентной поддержки Грузии со стороны США, заявил министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе, комментируя двухпартийное обращение членов Палаты представителей Конгресса к президенту США Дональду Трампу.
«Грузия пользуется сильной поддержкой обеих партий в Конгрессе, и это письмо является результатом успешных реформ грузинского правительства, направленных на демократическое развитие страны, а также еще одним доказательством той формы партнерства, доверия и общих ценностей, на которых основываются отношения между США и Грузией», — приводит пресс-служба МИД Грузии заявление Джанелидзе.
По словам министра, из текста письма становится ясно, что позиция Соединенных Штатов в отношении российской агрессии остается неизменной, и США намерены продолжать свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии.
«Мы продолжаем твердое сотрудничество с США, ориентированное на развитие Грузии, выявление новых экономических возможностей, поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии, а также ее европейского и евроатлантического будущего», — сказал Джанелидзе.
Американские конгрессмены в своем обращении призывают президент Трампа ускорить переговоры по соглашению о свободной торговле с Грузией. Комментируя этот вопрос Джанелидзе отметил, что Грузия заинтересована в дальнейшем укреплении торгово-экономических отношений между двумя государствами и «работа будет продолжаться по этому вопросу после того, как новая администрация сформулирует свою политику».
Письмо к Трампу подготовила группа друзей Грузии по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между двумя государствами. Под обращением подписались 30 конгрессменов – среди них как демократы, так и республиканцы.
Грузия и США установили дипломатические отношения 23 апреля 1992 года. Страны активно сотрудничают в сферах обороны, безопасности, экономики, образования.
В 2009 году Грузия и США подписали Хартии стратегического партнерства. В рамках Хартии в июне того же года создали четыре рабочие группы по ряду направлений. Документ предусматривает расширение партнерских связей и сотрудничества в сфере обороны и безопасности, экономики и энергетики, демократических реформ, дипломатии и культуры.