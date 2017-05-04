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Глава МИД Грузии: Письмо конгрессменов к Трампу – доказательство беспрецедентной поддержки

10:39, Май 4, 2017

ТБИЛИСИ, 4 мая – Новости-Грузия. Письмо конгрессменов является доказательством беспрецедентной поддержки Грузии со стороны США, заявил министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе, комментируя двухпартийное обращение членов Палаты представителей Конгресса к президенту США Дональду Трампу.

«Грузия пользуется сильной поддержкой обеих партий в Конгрессе, и это письмо является результатом успешных реформ грузинского правительства, направленных на демократическое развитие страны, а также еще одним доказательством той формы партнерства, доверия и общих ценностей, на которых основываются отношения между США и Грузией», — приводит пресс-служба МИД Грузии заявление Джанелидзе.

По словам министра, из текста письма становится ясно, что позиция Соединенных Штатов в отношении российской агрессии остается неизменной, и США намерены продолжать свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии.

«Мы продолжаем твердое сотрудничество с США, ориентированное на развитие Грузии, выявление новых экономических возможностей, поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии, а также ее европейского и евроатлантического будущего», — сказал Джанелидзе.

Американские конгрессмены в своем обращении призывают президент Трампа ускорить переговоры по соглашению о свободной торговле с Грузией. Комментируя этот вопрос Джанелидзе отметил, что Грузия заинтересована в дальнейшем укреплении торгово-экономических отношений между двумя государствами и «работа будет продолжаться по этому вопросу после того, как новая администрация сформулирует свою политику».

Грузия и США установили дипломатические отношения 23 апреля 1992 года. Страны активно сотрудничают в сферах обороны, безопасности, экономики, образования.

В 2009 году Грузия и США подписали Хартии стратегического партнерства. В рамках Хартии в июне того же года создали четыре рабочие группы по ряду направлений. Документ предусматривает расширение партнерских связей и сотрудничества в сфере обороны и безопасности, экономики и энергетики, демократических реформ, дипломатии и культуры.

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