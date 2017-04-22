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Глава МИД Украины осмотрел оккупационную линию у села Хурвалети

20:00, Апрель 22, 2017

ТБИЛИСИ, 22 апреля – Новости-Грузия. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин побывал на линии оккупации Цхинвальского региона.

Он посетил село Хурвалети, где установлена колючая проволока, за которой начинается территория, контролируемая российскими войсками.

Политик встретились с 82-летним Дато Ванишвили, дом которого оказался отрезан от остального села после того, как российские оккупационные силы в 2015 году установили там приграничные опознавательные знаки.

Украинскому министру местные жители рассказали о сложной гуманитарной ситуации и проблемах, создаваемых оккупацией.

«Для меня очень было очень значимо рукопожатие с этим господином. Я будто прикоснулся к российскому оккупационному режиму и его заключенным, которые так страдают. Мой визит и все существующие между двумя странами контакты не касаются только политики и экономики, это наша дружба, наших народов. Мы вместе боремся и так и нужно продолжать», — сказал глава МИД Украины.

Климкин отметил, что Украина и Грузии имеют не только общие ценности, такие как европейская интеграция, но и общие проблемы, среды которых агрессия России. Он считает, что для решения данного вопроса государства должны объединить свои усилия.

«Очень тяжело видеть все это на месте. Такие же эмоции возникают по прибытию в Донбасс, когда ты находишься у разделительной линии, потому что Донбасс оккупирован Россией. Символично, что проволока протянута по оккупированным Россией территориям. К сожалению, в Украине каждый день раздается стрельба, гибнут люди, наши герои. Я глубоко сожалею и выражаю особое уважение, солидарность тем людям, которые боролись против российской агрессии, защищая независимости и свободу Грузии», — приводит слова Климкина пресс-служба МИД Грузии.

Сегодня глава министерства иностранных дел Украины также возложит венок к тбилисскому мемориалу героев, погибших за единство Грузии.

Павел Климкин прибыл в Тбилиси с двухдневным официальным визитом 21 апреля. Накануне он провел переговоры с президентом Георгием Маргвелашвили, а также со своим коллегой Михаилом Джанелидзе. Главы внешнеполитических ведомств обсуждали подготовку к визитам президента Украины Петра Порошенко в Грузию, а также премьер-министра Владимира Гройсмана.

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