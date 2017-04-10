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Глава Минфина Грузии побывал на грузино-российской границе 

12:30, Апрель 10, 2017

ТБИЛИСИ, 10 апреля – Новости-Грузия.  Первый вице-премьер Грузии, министр финансов Дмитрий Кумсишвили сегодня посетил таможенно-пропускной пункт «Казбеги» на  границе Грузии с Россией.

ТПП «Казбеги»  — это на  сегодняшний день единственный  автомобильный пропускной пункт, связывающий Россию с Грузией. ТПП обустроен ультрасовременным оборудованием, в том числе и нарко- и металлодетекторами, а также детекторами радиации. У таможенно-пропускного пункту также есть своя служба кинологии.

Как сообщает Минфин Грузии, Кумсишвили осмотрел инфраструктуру ТПП и ознакомился с функционированием сканера. Первый вице-премьер также получил детальную информацию о способах  эффективного выявления попыток обойти таможенный контроль.

Министр поблагодарил сотрудников таможенного департамента Службы доходов на ТПП.

«Только в 2016 году на ТПП «Казбеги» у нас наблюдалось более 2,6 миллионов пересечений границы, и это число ежедневно растет», — сказал Дмитрий Кумисшвили.

Министр отметил, что  работы в направлении усовершенствования работы ТПП «Казбеги» будут продолжены.

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