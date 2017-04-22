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Глава мусульман Кавказа провел встречу с президентом Грузии

17:20, Апрель 22, 2017

ТБИЛИСИ, 22 апреля – Новости-Грузия. Председателя Управления мусульман Кавказа Шейх-уль-ислам Аллахшукюр Паша-Заде в Тбилиси провел встречи с президентом Грузии Георгием Маргвелашвили и председателем парламента Ираклием Кобахидзе.

Председатель Управления мусульман Кавказа прибыл в Грузию, чтобы навестить Католикоса-Патриарха всея Грузии Илию Второго. В рамках визита он также намерен встретиться с азербайджанской общиной.

С президентом Аллахшукюр Паша-Заде обсудил проекты, которые реализуются для азербайджанской части населения Грузии на средства из президентского резервного фонда.

Сегодня в Грузии действует несколько программ, направленных на включение в общественную жизнь страны этнических азербайджанцев, которые компактно проживают в регионе Квемо Картли. Кроме того, жителям региона дают возможность получить высшее образование по специальной программе, которая предусматривает также усиленное изучение грузинского языка.

На встрече была отмечена необходимость большего включения азербайджанского населения в политическую, культурную и социальную жизни Грузии.

С главой мусульман Кавказа также встретился председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе. Аллахшукюр Паша-Заде отмел роль Католикос-Патриарха всея Грузии в углублении сотрудничества между грузинским и азербайджанским народами.

Он подчеркнул, что прибыл в Грузию с семьей, так как считает эту страну дружественной, говорится в сообщении на фейсбук-странице Кобахидзе.

«Азербайджанцы очень любят Грузию и желают ей всего наилучшего», — сказал Шейх-уль-ислам Аллахшукюр Паша-Заде.

С Кобахидзе он также говорил о существующих в мире конфликтах. По его мнению, на вызовы следует отвечать согласно международным нормам, а обсуждению проблемы радикализма и терроризма нужно уделять больше внимания. В свою очередь Кобахидзе отметил, что углубление отношений Грузии и Азербайджана важно для стабильности в регионе. Он поблагодарил главу мусульман Кавказа за вклад в обеспечение мира в регионе.

Управление мусульман Кавказа — высший духовно-административный орган мусульман стран Южного Кавказа, расположенный в Баку. Управление было учреждено 14 апреля 1944 года.

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