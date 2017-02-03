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Глава ОБСЕ побывал в поселке беженцев близ линии оккупации в Грузии

20:55, Февраль 3, 2017

 

Фото с официальной фейсбук-станицы Себастьяна Курца

ТБИЛИСИ, 3 февраля – Новости-Грузия.  Председатель ОБСЕ, министр  иностранных дел Австрии Себастьян Курц сегодня встретился с вынужденными переселенцами в поселке  Шавшвеби  Горийского района на границе с оккупированным Цхинвальским регионом.

«Наша цель – улучшить условия проживающих здесь людей. Важен вклад ОБСЕ в этом процессе. Я хочу поблагодарить правительство Австрии, а также Австрийское агентство по международному развитию за то, что они делают, помогая этим людям», — сказал глава ОБСЕ после встречи.

Министр по делам беженцев и перемещенных лиц Грузии Созар Субари рассказал  об уже осуществленных и запланированных проектах, направленных на помощь вынужденным переселенцам.

«Важно, что глава ОБСЕ собственными глазами увидел ограждения из колючей проволоки в сердце Грузии. Он приехал в этот поселок, чтобы увидеть людей, которым помогало правительство и министерство Австрии. Это люди, пострадавшие от мин, которым оказывают не только психологическую и медицинскую помощь, но и помогают в профессиональной переподготовке», — сказал Субари.

Себастьян Курц прибыл с Грузию с официальным визитом накануне поздно вечером.

Сегодня глава ОБСЕ  провел встречи с  министром иностранных дел Грузии Михаилом Джанелидзе, премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили и президентом Грузии Георгием Маргвелашвили.

Стороны обсудили развитие сотрудничества Грузии с ОБСЕ, в том числе роль ОБСЕ в мирном урегулировании российско-грузинского конфликта и возможности увеличения включения ОБСЕ в этот процесс.

В этом году исполняется 25 лет с тех пор как Грузия стала членом ОБСЕ.

В настоящее время ОБСЕ является сопредседателем на Женевских переговорах, а также в формате по предотвращению и реагированию на инциденты в конфликтных зонах на территории Грузии.

Грузия добивается возобновления миссии наблюдателей ОБСЕ в Абхазии и Цхинвальском регионе, которая была заблокирована в 2008 году после августовского конфликта.

 

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