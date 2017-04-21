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Глава Управления мусульман Кавказа навестил грузинского патриарха

18:39, Апрель 21, 2017

ТБИЛИСИ, 21 апреля – Новости-Грузия.  Председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде  заявил, что цель его визита в Тбилиси – навестить Католикоса-Патриарха Всея Грузии Илию Второго.

Во время встречи с Илией Вторым  Аллахшукюр Пашазаде  выразил сожаление, что в феврале не смог навестить Илию Второго в клинике в Германии, когда ему сделали операцию.

«Для меня всегда важно и приятно находится здесь. В течение всей моей деятельности я всегда чувствовал поддержку патриарха. Когда я узнал, что патриарх болен, к сожалению, не смог поехать в Германию, именно поэтому решил приехать к вам сегодня в Тбилиси. У меня есть и другие встречи, но главнейшей задачей и обязанностью моего приезда являетесь вы», — сказал Аллахшукюр Пашазаде.

Илья Второй поблагодарил главу  Управления мусульман Кавказа за внимание и отметил важность дружбы между двумя государствами.

«Мы рады, что  отношение, которое многие годы царило между нами, продолжает развиваться и усиливаться и сегодня . Азербайджанский народ имеет полную свободу в Грузии», — сказал Илия Второй.

Делегация Управления мусульман Кавказа состоит из 13 человек, среди них как сами представители Аллахшукюра Пашазаде, так и представители патриархии России.

В ходе визита глава Управления мусульман Кавказа проводит встречи с президентом Грузии Георгием Маргвелашвили, премьер-министром Георгием Квирикашвили и председателем парламента Ираклием Кобахидзе.

Шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде также встретится с представителями азербайджанской общины в Грузии.

В августе 2014 года глава Управления мусульман Кавказа был награждаен президентом Грузии  орденом «Сияния». В Грузии таким образом отметили вклад  Пашазаде в   укрепление дружбы между грузинским и азербайджанским народами, мирное сосуществование представителей различных конфессий.

Управление мусульман Кавказа — высший духовно-административный орган мусульман стран Южного Кавказа, расположенный в Баку. Управление было учреждено 14 апреля 1944 года.

 

 

 

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