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Главный прокурор Грузии взял под контроль дело об избиении журналиста

19:56, Декабрь 22, 2016

ТБИЛИСИ, 22 декабря – Новости-Грузия. Дело об избиении полицейским журналиста телекомпании «Иберия» Георгия Гасвиани взял под личный контроль главный прокурор Грузии.

«Когда речь идет о совершении подобного в отношении журналиста, это имеет большое значение для нас. Я взял это дело под личный контроль», — сказал Ираклий Шотадзе в интервью телекомпании «Иберия».

По его словам, «соответствующие правовые меры» будут приняты после того, как «следствие добудет доказательства, которые дадут соответствующий стандарт виновности».

Главный прокурор выразил готовность лично встретиться с Георгием Гасвиани и журналистами телекомпании, чтобы ознакомить их с деталями ведущегося расследования.

«Я готов встретиться, у вас будет полный доступ к материалам дела, у вас будет полная информация о тех следственных мероприятиях, которые мы проводим и планируем провести в будущем. Вместе с тем на данном этапе я воздержусь говорить о деталях публично, так как могут пострадать интересы следствия», — сказал главный прокурор.

Как уже сообщалось, полицейский Михаил Хуцишвили, на которого указал Георгий Гасвиани, отстранен от занимаемой должности на основании личного рапорта.

Ведущий и журналист телекомпании «Иберия» Георгий Гасвиани в начале недели заявил, что по дороге в Боржоми на семинар с ним произошел инцидент. Его автомобиль занесло на заснеженной трассе и этот факт вызвал недовольство троих мужчин, передвигавшихся на автомобиле позади него. Они избили его прямо в машине, при этом один из них был пьян и угрожал пистолетом. При этом избивший его сказал, что является сотрудником полиции и пригрозил никому не рассказывать о происшедшем. Все трое были в гражданской одежде.

По факту было возбуждено уголовное дело по статьям «насилие» и «превышение служебных полномочий с применением насилия или оружия» УК Грузии.

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