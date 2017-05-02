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Главу аппарата сакребуло Зугдиди задержали за употребление наркотиков

13:19, Май 2, 2017

ТБИЛИСИ, 2 мая – Новости-Грузия. Сотрудники полиции задержали за употребление наркотиков главу аппарата сакребуло (горсовета) города Зугдиди Григола Микава. Об этом сообщает телекомпания «Рустави-2».

При этом отмечается, что Микава за минувшие сутки был задержан дважды. Сначала это произошло минувшей ночью, когда его перевезли на наркологическую проверку. По имеющимся данным, после этого его отпустили, а несколько часов назад задержали снова.

В МВД Грузии корр. «Новости-Грузия» подтвердили задержание некоего Г.М., однако является ли он главой аппарата сакребуло Зугдиди уточнять отказались. Неясными остаются и обстоятельства задержания Микава.

В министерстве внутренних дел заявляют, что мужчина задержан в административном порядке по статье «незаконное приобретение или хранение в малых количествах наркотического средства не с целью сбыта или употребление наркотического средства без назначения врача», что карается штрафом в размере 500 лари (порядка 205 долларов).

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