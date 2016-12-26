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GNERC — Тарифы на электроэнергию в 2017 году не повысятся

16:44, Декабрь 26, 2016

ТБИЛИСИ, 26 декабря – Новости-Грузия. Потребительский тариф на электроэнергию в Грузии не повысится в 2017 году — такое решение приняла сегодня Национальная регулирующая комиссия по энергетике и водоснабжению Грузии (GNERC).

Заявки на пересмотр тарифа в комиссию в ноябре внесли компании «Теласи», Energo-Pro Georgia, «Каскад Вардин ГЭС», «Международная энергетическая корпорация» и «Мтквари энергетика». Комиссия должна была принять решение о корректировании тарифа на электроэнергию как по Тбилиси, так и по Грузии в целом не позднее 31 декабря.

В последний раз потребительский тариф на электроэнергию повысился в 2015 году на основании заявок компаний, которые требовании пересмотреть тарифы на производство и распределение электроэнергии в связи с падением курса лари.

Тогда в Тбилиси потребительский тариф на электроэнергию для абонентов компании «Теласи» повысился в среднем на 3,3 тетри/кВтч (1,2 цента/кВтч).

Решением комиссии для абонентов «Теласи», потребляющих до 101 кВтч, плата повысилась на 2,97 тетри и составила тетри до 11 тетри за 1 кВтч без учета НДС, от 101 до 301 кВтч — на 3,840 тетри и составила 14,4 тетри за 1 кВтч без учета НДС, для более 301 кВтч — на 3,2 тетри и составила 18,2 тетри за 1 кВтч без учета НДС. Текущий курс: 1 доллар — 2,75 лари.

Потребительский тариф для абонентов компании Energo-Pro Georgia, который снабжает электроэнергией население регионов страны, повысился 1 августа на 3,95 тетри/кВтч (1,4 цента/кВтч).

В частности, для абонентов Energo-Pro Georgia, потребляющих до 101 кВтч, плата составляет 10,978 тетри за 1 кВтч без учета НДС, от 101 до 301 кВтч — 14,348 тетри, для более 301 кВтч — 18,178 тетри. (Курс валюты:1 доллар — 2,75 лари).

Эти тарифы действуют до 31 декабря 2017 года включительно.

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