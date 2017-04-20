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Государственную конституционную комиссию покинули еще две партии

15:21, Апрель 20, 2017

ТБИЛИСИ, 20 апреля – Новости-Грузия. Еще две партии — «Европейская Грузия» и «Свободные демократы» покинули государственную конституционную комиссию по внесению изменений в основной закон страны.

Они не примут участие в голосовании по проекту, которое намечено на 22 апреля. Об этом журналистам сообщили представители партий – Ираклий Абесадзе и Шалва Шавгулидзе.

Всего в состав комиссии, помимо правящей партии «Грузинская мечта» входили семь оппозиционных партий. Комиссию за последнее время покинули уже четыре партии: «Единое национальное движение», «Альянс патриотов Грузии», а также непарламентские партии «Государство для народа» и «Демократическое движение».

Еще одна оппозиционная партия «Лейбористская партия Грузии» примет окончательное решение о своем дальнейшем пребывании в комиссии 22 апреля.

В основном претензии оппозиции касаются инициативы правящей партии упразднить прямые всеобщие выборы президента.

«Предложенные поправки в связи с полномочиями президента Грузии направлены не на усиление роли президента как нейтрального арбитра высокой легитимации в процессе институционального правления страны, а служат сокращению его реальных полномочий и усилению контроля над ним со стороны правящей политической силы», — сказал представитель партии «Свободные демократы» Шалва Шавгулидзе журналистам.

Еще один вопрос, который вызывает недовольство оппозиции, касается избирательной системы.

«До последнего дня «Европейская Грузия» пыталась получить такую конституционную модель, избирательную систему, которая позволила бы грузинскому избирателю сменить власть в стране мирно, путем выборов. Однако вместо этого мы видим, что «Грузинская мечта» пытается обмануть население», — сказал депутат от партии «Европейская Грузия» Ираклий Абесадзе.

По его словам, «Грузинская мечта» сделала все для того, что конституция гарантировала им их узкое, однопартийное управление, а у оппозиционных партий постоянно были бы трудности, чтобы фактически невозможно было сменить их власть». Депутат подчеркнул, что правящая партия предлагает «несправедливую систему» распределения мандатов по итогам парламентских выборов.

Государственная конституционная комиссии фактически завершила работу. Голосование по окончательному тексту поправок в главный закон страны состоится 22 апреля. Затем проект изменений в конституцию Грузию будет направлен в Венецианскую комиссию для получения рекомендаций. В парламент законопроект поступит до 30 апреля.

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