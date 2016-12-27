Главное Новости Происшествия

Грабители «Банка Грузии» задержаны полицией в Батуми

20:04, Декабрь 27, 2016

ТБИЛИСИ, 27 декабря – Новости-Грузия. Менее суток понадобилось полиции для обнаружения подозреваемых в ограблении филиала «Банка Грузии». Двое злоумышленников были задержаны сегодня в Батуми. Задержанные признают свою вину.



В МВД Грузии сообщают, что часть похищенных денег полиции удалось извлечь в качестве вещественного доказательства – это 1 тысяча 475 евро, 60 долларов и 640 лари (более 240 долларов).

Ограбление филиала банка произошло минувшим вечером в Глданском районе Тбилиси. По данным полиции, злоумышленники были вооружены. Они забрали денежную сумму, которая не называется, и скрылись с места преступления.

Местные жители утверждают, что это уже третье разбойное нападение на Глданский филиал «Банка Грузии». Уголовное дело возбуждено по статье «разбой с незаконным проникновением в помещение или иное хранилище» УК Грузии, что карается лишением свободы сроком от 6 до 9 лет.

Комментарии