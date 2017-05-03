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Гражданам Грузии могут разрешить получать второе гражданство не теряя грузинского

17:55, Май 3, 2017

ТБИЛИСИ, 3 мая – Новости-Грузия. Гражданин Грузии не будет автоматически терять грузинское гражданство в случае получения гражданства другой страны. Такая инициатива депутата парламента Саломе Зурабившили была учтена в проекте внесения изменений в конституцию Грузии, — сообщает телекомпания «Имеди».

Согласно проекту изменений, из действующей конституции будет изъята дефиниция, запрещающая гражданину Грузии одновременно быть гражданином другой страны.

В настоящее время получение гражданства другой страны автоматически означает для граждан Грузии выход из грузинского гражданства. Грузинское гражданство может быть предоставлено иностранцам, в том числе и бывшим гражданам Грузии, в качестве второго и дополнительного в случае их обращения в министерство юстиции и после соответствующего указа президента страны.

«Закон определит, какую процедуру нужно будет пройти, чтобы сохранить статус-кво. Будет специальная регуляция. Когда у страны большая диаспора, важно сохранить правовые связи», — объяснил журналистам заместитель главы парламентского комитета по юридическим вопросам Давид Матикашвили.

Работа над рабочим проектом изменений в конституцию Грузии была завершена 22 апреля. Проект поддержали 43 члена государственной комиссии при восьми против.

Проект уже направлен в Венецианскую комиссию, а в Грузии в течение месяца будет проведено его всенародное обсуждение. Изменения должны быть утверждены на осенней сесии парламента.

Комиссия работала над проектом изменений в течение четырех месяцев. В процессе работы отказалась принимать участие администрация президента, а оппозиция покинула комиссию до завершения работы, заявив, что правящая партия проводит в документе только собственные интересы.

Согласно проекту, президент больше не будет избираться прямым и всеобщим голосованием – его будет избирать коллегия из 300 выборщиков путем тайного голосования. Также отменяется мажоритарная система выборов в парламент. Кроме того, в конституцию будет внесено понятие семьи как союза только между мужчиной и женщиной.

Также согласно изменениям, генерального прокурора будет утверждать парламент, сокращаются права президента представлять и назначать судей. Внешнеполитический курс на интеграцию Грузии в ЕС и НАТО будт прописан в конституции. Место расположения парламента в коснтитуции указано не будет, так как правящая партия не согласна с тем, что парламент должен находится в Кутаиси.

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