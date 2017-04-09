Граждане Грузии не пострадали во время терактов в Александрии и Тампе
ТБИЛИСИ, 9 апреля – Новости-Грузия. Граждане Грузии не пострадали в результате взрывов в Египте, сообщила корр. «Новости-Грузия» сотрудница пресс-службы министерства иностранных дел Грузии.
Согласно последним данным, 43 человека погибли, до 70 получили ранения в результате взрывов, прогремевших сегодня в двух коптских церквях в городах Тампа и Александрия, где проходили богослужения по случаю Вербного воскресенья.
«По информации нашего консульства в Египте, иностранные граждане не пострадали при взрывах в городах Танта и Александрии», — сказала собеседница агентства.
Она добавила, что в грузинском консульстве работает круглосуточная горячая линия, с которой можно связаться по номеру 01011088844.
«Пока никто из наших граждан не обращался к нам по горячей линии»,- отметила представительница МИД.
Сегодняшние взрывы в коптийских церквях были спланированы таким образом, чтобы нанести максимальный ущерб.
Первый взрыв прогремел в коптской церкви Святого Георгия в городе Танта. Согласно распространившейся информации, взрыв устроил террорист-смертник.
Несколько часов спустя стало известно о еще одном взрыве — в городе Александрия. Там смертник подорвался у дверей кафедрального собора, в котором, по данным СМИ, мог находиться патриарх коптской церкви Теодор Второй.
Как сообщает Al Jazeera, ответственность за оба взрыва взяла террористическая группировка «Исламское государство».