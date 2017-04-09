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Граждане Грузии не пострадали во время терактов в Александрии и Тампе

19:36, Апрель 9, 2017

ТБИЛИСИ, 9 апреля – Новости-Грузия. Граждане Грузии не пострадали в результате взрывов в Египте, сообщила корр. «Новости-Грузия» сотрудница пресс-службы министерства иностранных дел Грузии.

Согласно последним данным, 43 человека погибли, до 70 получили ранения в результате взрывов, прогремевших сегодня в двух коптских церквях в городах Тампа и Александрия, где проходили богослужения по случаю Вербного воскресенья.

«По информации нашего консульства в Египте, иностранные граждане не пострадали при взрывах в городах Танта и Александрии», — сказала собеседница агентства.

Она добавила, что в грузинском консульстве работает круглосуточная горячая линия, с которой можно связаться по номеру 01011088844.

«Пока никто из наших граждан не обращался к нам по горячей линии»,- отметила представительница МИД.

Сегодняшние взрывы в коптийских церквях были спланированы таким образом, чтобы нанести максимальный ущерб.

Первый взрыв прогремел в коптской церкви Святого Георгия в городе Танта. Согласно распространившейся информации, взрыв устроил террорист-смертник.

Несколько часов спустя стало известно о еще одном взрыве — в городе Александрия. Там смертник подорвался у дверей кафедрального собора, в котором, по данным СМИ, мог находиться патриарх коптской церкви Теодор Второй.

Как сообщает Al Jazeera, ответственность за оба взрыва взяла террористическая группировка «Исламское государство».

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