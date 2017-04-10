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Гражданин Грузии погиб за рулем микроавтобуса в турецком Ризе  

17:21, Апрель 10, 2017

ТБИЛИСИ, 10 апреля – Новости-Грузия.  Гражданин Грузии погиб в автомобильной аварии в турецком городе Ризе. Он управлял микроавтобусом и врезался в пожарную машину. В результате ДТП пострадали еще  пять человек. Об этом консул Грузии в Трабзоне Автандил Микадзе сообщил  в интервью   телекомпании «Рустави-2».

«Управлявший микроавтобусом гражданин Грузии, к сожалению, не справился с управлением на трассе в Ризе и врезался в пожарную машину сзади. В результате аварии один гражданин Грузии погиб, а пять человек пострадали. Состояние трех из них удовлетворительное, а состояние еще двоих очень тяжелое», — сказал Микадзе.

Свои соболезнования по поводу гибели гражданина Грузии уже выразил министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе.

«Соболезную семье и близким погибшего, а также желаю пострадавшим скорейшего выздоровления. Наше консульство с первых минут подключено и оказывает всевозможную помощь, также помогает нам и турецкая сторона», — сказал министр.

 

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