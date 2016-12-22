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В Тбилисском аэропорту задержан гражданин Украины с партией наркотиков

15:03, Декабрь 22, 2016

ТБИЛИСИ, 22 декабря – Новости-Грузия. Гражданин Украины 1962 года рождения арестован в Тбилисском международном аэропорту за попытку ввезти в Грузию крупную партию наркотиков.

Как сообщает пресс-служба МВД Грузии, при личном обыске иностранца было изъято 311 таблеток наркотического вещества, содержащего бупренорфин, а также 2,5825 грамм порошка, содержащего бупренорфин.

Следствие ведется по статье «незаконные ввоз в Грузию, вывоз из Грузии или международная перевозка транзитом наркотических средств в особо крупном размере». Обвиняемому грозит лишение свободы на срок от 15 до 20 лет или бессрочное лишение свободы.

В Грузии действует одно из самых строгих законодательств в отношении наркопреступлений. За торговлю наркотиками в особо крупных размерах можно попасть в тюрьму бессрочно. А за хранение, приобретение и перевозку на срок от 8 до 11 лет.

Помимо этого, Грузия является одной из 14 стран, где запрещено вещество «спайс». За его хранение и приобретение грозит до 5 лет заключения.

Употребление наркотиков в Грузии считается административным правонарушением только в случае первого задержания. Повторное задержание за употребление наркотиков является уголовным преступлением.

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