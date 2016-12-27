Аналитика

Гройсмана не пустили в Израиль, остряки говорят, что за пятый пункт

10:41, Декабрь 27, 2016

Премьера Украины Владимира Гройсмана не пустили в Израиль, некоторые остряки поговаривают, что за пятый пункт (пункт в паспорте гражданина СССР, в котором указывалась национальность). Ну совсем как в песне незабвенного Владимира Семеновича про про Мишку Шифмана и его друга.

Впрочем шутки в сторону, ибо ситуация действительно некрасивая. При всей мультипликационности такого персонажа украинского политикума, как Олег Ляшко, сложно не согласиться с его доводами о том, что “недавно Израиль поддержал наше государство в ООН, вместе с другими странами осудив российскую оккупацию Крыма. В ответ представитель Украины в Совете безопасности ООН поддержал антиизраильскую резолюцию по поселениям вместо того, чтобы хотя бы воздержаться. В дополнение в Умани неизвестные совершают нападение на еврейскую синагогу. Все эти события происходят накануне визита премьера Гройсмана в Израиль и голосования в израильском Кнессете резолюции о признании Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Вполне ожидаемая реакция Израиля на эти события — визит премьера Гройсмана отменен. Результаты голосования по Голодомору тоже можно предусмотреть”.

Украинский МИД объяснил позицию Украины по злополучному голосованию “приверженостью принципам международного права” и тем, что “есть национальные интересы Украины, которые не всегда совпадают с интересами наших партнеров, в частности Израиля”. Мягко говоря странное объяснение. Нет, ну с принципами международного права всё ясно и понятно, хотя, что ясно и понятно? Неужели администрация Соединенных Штатов меньше правительства Украины привержена этим самым принципам? Напомню, что это та самая администрация, у которой никак не складывались отношения с Израилем. Более того, несмотря на то, что Соединенные Штаты воздержались при голосовании, власти Израиля всё равно обвинили администрацию Обамы в том, что именно она была идейным вдохновителем антиизраильской резолюции ООН. Может и была, не знаю, но это для рассматриваемой нами темы не так уж и важно.

А важно совсем другое. Наверняка многие из вас читали этот пост Карла Волоха — Худшие предположения в отношении Трампа подтверждаются. Сегодня СБ ООН рассматривал антиизраильскую резолюцию по поводу поселений на территориях. Не буду здесь вдаваться в подробности, почему она лицемерна и не сбалансирована — не о ней речь.

Нетаниягу пытался выпросить у Обамы вето. Тот не согласился. Тогда Биби обратился к Трампу, но тот ответил, что администрация и Госдеп пока не в его подчинении, но он найдёт выход. И… позвонил с просьбой о вето Путину. Без толку, конечно.

Какие три неприятных вывода можно сделать из этой истории?

1.Трамп достаточно глуп, чтобы верить, что Путин способен по его просьбе изменить свою традиционную антиизраильскую позицию на иную.

2.Он (Трамп) достаточно аморален, чтобы ничтоже сумняшеся обращаться с неформальными просьбами к откровенно зашкваренному чекистскому уроду.

3. Путин совершенно спокойно отказывает лидеру свободного мира в его просьбе, то есть, Трамп позволяет плешивому ничтожеству обращаться с собой как с равным.

Это только на первый взгляд пост не имеет отношения к голосованию Украины. Имеет, причем самое прямое. Говорят главной причиной того, что украинская делегация проголосовала именно так, как она проголосовала, было давление со стороны администрации Обамы и некоторых стран Европы. Не важно, звонил Трамп Путину по поводу вопроса о голосовании в ООН или не звонил. Кстати, я то сам думаю, что не звонил, но важнее другое, Трамп мог звонить, потому что для Трампа именно этот вопрос является принципиальным. Для того, чтобы убедиться в этом, достаточно почитать его твиттер. Надеюсь в украинском МИД есть те, кто читают твиттер избранного президента США. То есть, позиция Трампа хорошо известна Карлу Волоху, мне, вам, так неужели она неизвестна украинскому МИД? То есть, фактически проморгав приход к власти Трампа, с кем не бывает, хотя следовало бы быть поосторожнее, МИД продолжает поддерживать внешнеполитические шаги администрации Обамы, как-будто эта администрация будет определять судьбы мира, а не администрация Трампа.

Идем дальше, как вариант, украинскую делегацию могли попросить проголосовать так, как она проголосовала, европейцы. Но опять таки кто? Германия? Франция? Для тех, кто не в курсе, ни Германия, ни Франция по доброй воле Украину Путину не сдаст. И дело совсем не в горячей любви европейцев к Украине. Это просто не входит в их интересы. Вопреки распространенному мнению, путинская Россия является реальной угрозой и геополитическим соперником отнюдь не Соединенных Штатов, а именно европейских стран, и прежде всего Германии. Исторический опыт свидетельствует, что Россия, как империя всегда будет противостоять той европейской стране, которая будет на тот момент доминировать в Европе или иметь претензии на это. Так было со Швецией, так было с наполеоновской Францией, так было с Германией в период обеих мировых войн. Идеология тут не имеет особого значения, а любые союзы ситуативны и лишь являются подготовкой к предстоящей схватке. Даже глобальное соперничество с США в период холодной войны, было соперничество со страной, являющейся военно-политическим лидером Европы. Именно поэтому единая Европа ставит крест на любых имперских планах Кремля, тогда как напротив, разделение Европы на национальные государства, дает Кремлю шанс подчинить европейские страны по отдельности, как уже бывало в истории. Поэтому говорить о том, что украинский МИД был вынужден прислушаться к мнению европейских партнеров вряд ли корректно.

А вот у США, если они не позиционируют себя лидером “свободного”, то есть европейского мира, ссорится с Москвой нет никаких оснований. Конечно, каково будет воздействие силы инерции, называемой традицией, на политику администрации Трампа никто не знает. Но, то что украинскому политическому истеблишменту вообще, и властям особенно, стоит приложить максимум усилий для налаживания отношений с новой администрацией США, думаю никто спорить не будет. Это жизненно важный вопрос для Украины. А теперь посмотрите, стоит ли такая задача перед странами, голосовавшими за резолюцию. За резолюцию ООН о незаконности поселений проголосовали — Российская Федерация, Великобритания, Франция, Китай, Ангола, Малайзия, Венесуэла, Новая Зеландия, Испания, Египет, Сенегал и Япония. Из всех перечисленных стран, только перед Египтом стоят сходные с Украиной задачи по налаживанию отношений с новой администрацией США. Но почему Египет голосовал за резолюцию, как раз таки понятно. А вот почему Украина, решительно нет.

Ну и наконец Израиль, им то ссорится с Россией смысла ещё меньше, чем Соединенным Штатам. Расхожий аргумент о том, что “русские продают арабам оружие, из которого убивают еврейских детей”, скорее аргумент в пользу того, чтобы не портить отношения с Россией, нежели наоборот. Ведь имея как минимум нормальные отношения с Кремлем, Иерусалим будет иметь рычаги воздействия на эту ситуацию. Кроме того, следует учитывать, что “там на четверть бывший наш народ”, и вот среди этого бывшего нашего народа путинофилов отнюдь не меньше, чем путинофобов. Один только нынешний министр обороны Израиля чего стоит. Но…

Но, есть и другой очень важный момент, в последнее время Москва твердо решила вернуться на Ближний Восток, точнее сказать уже вернулась, как военно-политический союзник злейших врагов Израиля — Ирана, “Хезболлы”и режима Асада. Причем, если про Иран, не на уровне риторики, а приглядевшись к системе сдержек и противовесов на Ближнем Востоке, ещё можно поспорить, это тема для другого разговора, то про Асада и “Хезболла” это очевидно. В этих условиях Израиль делает очень логичные шаги — поддерживает резолюцию ООН по Крыму, приглашает к себе Гройсмана и инициирует в Кнессете вопрос о Голодоморе. И тут раз- такой сюрприз. Называется прилетело оттуда, откуда не знали. И опять те же вопросы. Почему? Зачем?

Тут вспомнился пример из недавней истории Грузии. Михаилу Саакашвили в его бытность президентом Грузии удалось наладить очень теплые. доверительные отношения с Александром Григорьевичем Лукашенко. Несмотря на недовольное ворчание из Брюсселя и Вашингтона, Миша упрямо продолжал дружить с “последним диктатором Европы”. Пишу об этом не для того, чтобы показать его мудрость, глупостей во внешней политике и при нём хватало, но этот момент очень иллюстративен. Дружить с Лукашенко было необходимо по той простой причине, что то на том этапе отвечало жизненно важным интересам Грузии. А интересы Грузии превыше всего. Так вот, необходимо, чтобы интересы Украины были превыше всего, все остальное временно и не принципиально. Ситуацию надо исправлять и чем быстрее, тем лучше.

Гела Васадзе

материал сайта Патриоты Украины

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