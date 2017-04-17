Грузинка пострадала от пожара в Афинах, пытаясь спасти хозяев дома
ТБИЛИСИ, 17 апреля – Новости-Грузия. Эмигрантка из Грузии, 54-летняя Нато Чантурия, получила серьезные ожоги, пытаясь спасти от пожара хозяев дома в Афинах, в котором она работала.
Женщина, несмотря на угрозу собственной жизни, старалась вывезти из горящего дома пожилого мужчину.
О происшествии в Афинах рассказал в фейсбуке ее знакомый Шота Сихарулидзе.
В доме находились только Нато и пожилые супруги, за которыми она ухаживала. Возгорание началось в комнате, где лежала прикованная к постели больная женщина. По предварительным данным, пожар мог возникнуть из-за горящей в комнате лампадки.
«Нато вышла на балкон и стала просить соседей о помощи. По словам очевидцев, они предложили ей перебраться на соседний балкон, чтобы спастись от пожара. Однако Нато не оставила беспомощного старика и вернулась в дом, чтобы его спасти. Он с трудом передвигался и, видно, она еле дотащила его до двери», — пишет Шота Сихарулидзе.
Позже спасатели обнаружили эмигрантку из Грузии и пожилого мужчину без сознания. Обоих сразу же госпитализировали. Тело женщины, в комнате которой начался пожар, сгорело практически полностью. Старик скончался в больнице, а Нато Чантурия находится в тяжелом состоянии.
«Наша Нато борется со смертью. Надеюсь, что господь спасет человека, который пожертвовал собой ради жизни другого», — пишет Сихарулидзе.