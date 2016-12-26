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Грузинские чиновники задержаны за присвоение денег несуществующих пенсионеров

19:08, Декабрь 26, 2016

ТБИЛИСИ, 26 декабря – Новости-Грузия. По обвинению в мошенничестве в Грузии задержаны сотрудники Агентства социального обслуживания министерства труда здравоохранения и соцзащиты. Об этом сообщает Следственная служба Минфина.

Следствие утверждает, что обвиняемые присвоили пенсии 29 скончавшихся и проживающих за рубежом пенсионеров.

Задержанные сотрудники Агентства составили на свое имя фальшивое письмо якобы от имени проживающих за границей пенсионеров с просьбой восстановить им выдачу пенсий. Затем они удовлетворили эту просьбу и стали начислять пенсии восьми поручителям несуществующих пенсионеров.

В итоге после обналичивания в банке мошенники получили около 116 тысячи лари (более 42 тысячи долларов).

Следствие работает над выявлением и других лиц, причастных к преступлению.

Уголовное дело возбуждено по статьям «мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения в крупном размере» и «изготовление, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов или бланков, повлекшее значительный ущерб» УК Грузии, что карается лишением свободы сроком от 6 до 9 лет.

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