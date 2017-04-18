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Грузинская армия объявила набор на контрактную военную службу

18:17, Апрель 18, 2017

ТБИЛИСИ, 18 апреля – Новости-Грузия. Министерство обороны Грузии объявляет набор на четырехлетнюю контрактную военную службу в Вооруженных Силах страны.

Контрактниками смогут стать граждане Грузии, которым не исполнилось 27 лет, не проходившие обязательной военной службы и находящиеся на обязательном военном учете, — говорится в заявлении оборонного ведомства.

Контрактными военнослужащими могут стать и находящиеся в резерве рядовые, капралы и сержанты (мичманы), чей возраст не превышает 35 лет.

Желающие стать контрактниками после подачи всей необходимой документации станут рекрутами и пройдут 10-недельный курс начальной боевой подготовки (BCT — Basic Combat Training).

Курсы начальной боевой подготовки начнутся с 5 июня.

После успешного прохождения курса начальной боевой подготовки рекруты будут распределены в соответствующие военные подразделения. В течение десяти недель рекруты овладеют такими навыками как тактическая и военно-инженерная подготовки, защита от оружия массового поражения, физическая подготовка, военно-медицинская подготовка, общие военные уставы и законы.

Будущие военные также пройдут строевую и огневую подготовки, связь, военную топографию.

Министерство обороны Грузии заявляет, что в течение четырех лет контрактники будут получать высокое материальное вознаграждение, которое будет расти в зависимости от звания, должности и военного стажа.

Кроме того, военные, проходящие контрактную службу, обеспечиваются современным обмундированием и бесплатным медицинским обслуживанием.

Помимо высокой зарплаты контрактная военная служба дает возможность карьерного роста, — отмечают в министерстве обороны. Военнослужащие получают возможность повысить свой уровень профессиональной подготовки с помощью местных и иностранных инструкторов, а также за счет участия в международных миротворческих операциях.

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