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Грузинские депутаты примут участие в весенней сессии ПАСЕ

19:21, Апрель 23, 2017

ТБИЛИСИ, 23 апреля – Новости-Грузия. Парламентская делегация Грузии во главе с вице-спикером Тамар Чугошвили примет участие в работе весенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) 24-28 апреля, говорится в сообщении пресс-службы законодательного органа страны.

Параллельно, в Страсбурге грузинские депутаты проведут встречи на высоком уровне.

Запланирована встреча с президентом ПАСЕ Педро Аграмунтом, с генеральным секретарем Совета Европы (СЕ) Турбьерном Ягландом, с Комиссаром Совета Европы по правам человека Нилсом Муйжниексимом и с представителями официальных делегаций стан-членов организации.

«В Страсбурге проводится весенняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы, на которой будут рассмотрены важные и проблематичные вопросы… Мы планируем принять активное участие в запланированных дискуссиях как в комитетах, так и на пленарной сессии», — сказала Чугошвили.

В рамках сессии также запланированы культурные мероприятия, которые приурочены к 20-летию присоединения Грузии к Европейской культурной конвенции.

В связи с этим, 24 апреля в Страсбурге пройдет выставка под названием «Фрагменты истории», на которой будут представлены работы художников Кети Матабели и Георгия Гугушвили, созданные по мотивам поэмы «Витязь в тигровой шкуре».

А 26 апреля грузинские депутаты примут делегации стран-членов Совета Европы на дегустации грузинского вина.

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