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Грузинские кинематографисты награждены призами на фестивале GoEast в Висбадене

16:36, Май 3, 2017

ТБИЛИСИ, 3 мая – Новости-Грузия. Грузинские кинематографисты стали призерами Международного кинофестиваля Центральной и Восточной Европы GoEast, проходившем в Висбадене (Германия) с 26 апреля по 2 мая.

Как сообщают в Национальном центре кинематографии Грузии, фильм Наны Эквтимишвили и Симона Гросса «Моя счастливая семья» получил приз за лучшую режиссуру.

«Моя счастливая семья» также стала обладателем приза Международной ассцоации кинопрессы ФИПРЕССИ (FIPRESCI, Fédération internationale de la presse cinématographique).

Еще одна грузинская документальная лента режиссера Рати Онели «Город солнца», стала обладателем приза Федерального ведомства культурного разнообразия.

Грузинские кинематографисты — довольно частые гости кинофестиваля GoEast и неоднократно становились его призером. Например, в 2013 году на кинофоруме в номинации «Лучший фильм» победила драма Наны Эквтимишвили и Симона Гросса «Длинные светлые дни», в 2010 году — лента «Прогульщики» («Дни улиц») Левана Когуашвили, в 2009 году — «Другой берег» Георгия Овашвили, а в 2006 году — картина Левана Закареишвили «Тбилиси-Тбилиси».

На кинофестивале GoEast также показали работы трех поколений грузинских женщин-режиссеров: первого грузинского режиссера-женщины Нуцы Гогоберидзе «Буба», ее дочери Ланы Гогоберидзе «Несколько интервью по личным вопросам» и дочери Ланы — Нуцы Алекси-Месхишвили «Счастье».

Кроме того, на прошедшем кинофестивале молодые грузинские кинематографисты приняли участие в других секционных мероприятиях GoEast. Режиссер Элене Микаберидзе стала участником семинара Young Filmmakers for Peace со своим кинопроектом «Пограничные игры».

Короткометражный художественный фильм Сосо (Иосифа) Блиадзе под названием «Серьезный человек» попал в программу East-West Talant Lab – это кинематографическая площадка для обмена знаниями и творческими идеями.

Кинофестиваль GoEast был основан в 2001 году Клаудией Диллманн, директором Немецкого киноинститута (DIF). Во вступлении каталога первого фестиваля Слаудия Диллманн написала: «Пришло время открыть себя к мыслям, образам, мифам и историям наших восточных соседей».

В разное время победителями в номинации за лучший фильм на кинофестивале GoEast были названы киноленты «Ида» Павла Павликовского, «Кочегар» Алексея Балабанова, «Настройщик» Киры Муратовой, «Жить» Василия Шигарева, «Коктебель» Бориса Хлебникова и Алексея Попогребского и другие.

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