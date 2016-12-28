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Грузинские писатели против фемицида: вышла книга рассказов «Истории убитых женщин»

1:01, Декабрь 28, 2016

ТБИЛИСИ, 28 декабря – Новости-Грузия. В Тбилисском Доме писателей сегодня в 18:30 состоится презентация книги «Истории убитых женщин», в которой представлены рассказы, основанные на реальных случаях фемицида.

«Истории убитых женщин» — это проект против насилия над женщинами. В книге авторы описывают обстановку, в которой происходит это ужасное преступление – мир, в котором живет каждый из нас», — говорится в сообщении организаторов.

Авторами десяти прозаических произведений стали Джаба Заркуа, Нино Тархнишвили, Эка Кеванишвили, Саломе Бенидзе, Александр Лорткипанидзе, Рати Ратиани, Анина Тепнадзе, Миша Бахсолиани, Мари Бекаури и Отар Джирквалишвили.

Сборник рассказов был издан при финансовой поддержке «Фонда женщин в Грузии» в «Издательстве Бакура Сулакаури».

Гостей на презентации будут ждать бесплатные экземпляры книг.

Дом писателей Грузии расположен по адресу улица Мачабели, 13.

Перевод отрывка из рассказа Миши Бахсолиани «Овца»:

«Вы видели, как режут овец? Наверное, да, у нас ведь это – дело святое. И меня зарезали, как овцу. Муж схватил меня за волосы, поднял голову вверх и сильно провел ножом по горлу. Кажется, слишком сильно… Железо было холодным, но кровь его быстро согрела. Оно застряло во мне и уже даже не беспокоит. Как будто там и есть его место. Тяжело осознавать, что последнее, что я могу согреть – это кусок железа, который я купила в магазине «Тысяча мелочей» вместе с гвоздями и пилкой».

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