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Грузинские военные в Афганистане станцевали «Хоруми» на Новый год

16:21, Январь 1, 2017

ТБИЛИСИ, 1 января – Новости-Грузия. Грузинские военные в Афганистане встретили Новый год вместе с военнослужащими США подразделения Task Force Tiger.

Участники миротворческой миссии «Решительная поддержка» (Resolute Support) исполнили грузинский традиционный военный танец «Хоруми» и вместе с американскими сослуживцами разрезали праздничный торт.

С 1 января 2015 года в Афганистане находится новая миссия НАТО «Решительная поддержка». По двустороннему соглашению между НАТО и Афганистаном, в стране присутствуют около 12 тысяч военнослужащих, в функции которых входит обучение и консультирование афганских силовых структур. Миссия объявлена небоевой. С грузинской стороны в мисси участвуют 870 грузинских военных.

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