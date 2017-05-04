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Грузинский борец Владимир Хинчегашвили в третий раз стал чемпионом Европы

23:30, Май 4, 2017

ТБИЛИСИ, 4 мая – Новости-Грузия. 26-летний грузинский борец Владимир Хинчегашвили в третий раз стал чемпионом Европы.

Сегодня вечером в финале чемпионата мира по вольной борьбе, который проходит в Сербии, в городе Нови Сад, грузинский борец одолел российского спортсмена Ахмета Чакаева.

Поединок получился тяжелым: в первом периоде Хинчегашвили проигрывал Чакаеву 0-5, однако затем собрался и выиграл схватку со счетом 10-9.

Таким образом Владимир Хинчегашвили стал чемпионом Европы второй раз подряд, а в общей сложности в третий раз.

Владимир Хинчегашвили (в категории до 61 кг) стал чемпионом мира в 2015 году, а олимпийским чемпионом — на Играх в Рио де Жанейро в 2016 году.

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