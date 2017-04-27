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Грузинский парламентарий пожаловался в прокуратуру на «политическую клевету оппозиции»

14:40, Апрель 27, 2017

ТБИЛИСИ, 27 апреля – Новости-Грузия. Депутат от правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Сесиашвили пожаловался в прокуратуру на оппозиционную партию «Национальное движение».

Парламентарий просит прокуратуру наказать тех, кто выдвинул против его сына ложные обвинения в причастности к преступлению, а также доказать, что он никак не связан с нераскрытым делом о краже.

Как уже сообщалось, накануне член Политсовета оппозиционного «Национального движения» Коте Иоселиани заявил, что Давид Сесиашвили — сын Ираклия Сесиашвили, в текущем году устроился на работу в Службу госбезопасности. В ходе прохождения процедур для поступления на службу у него взяли отпечатки пальцев, которые совпали с образцами, приобщенными к одному из дел о краже вещей из автомобиля в Тбилиси. По словам Иоселиани, в курсе дела были и глава СГБ Вахтанг Гомелаури, и главный прокурор Ираклий Шотадзе, однако они предпочли замять это дело.

«Вчера представитель «Национального движения» утверждал, что мой сын был связан с преступлением и, более того, якобы правоохранители замяли это дело. Поэтому я пришел сегодня в прокуратуру и обращаюсь к ней, с одной стороны, с просьбой расследовать этот факт, чтобы общество узнало, что мой сын никак не связан с этой кражей, а с другой стороны — осуществить правовую реакцию на этот лживый донос», — сказал Сесиашвили журналистам.

Кража из автомобиля, о которой упоминается в обвинениях ЕНД, произошла в 2015 году. Дело до сих пор не расследовано. Сесиашвили пояснил, что автомобиль, из которого совершили кражу, принадлежит другу его сына.

При этом Ираклий Сесиашвили не отрицает, что на машине действительно были обнаружены отпечатки пальцев его сына, но это, по его словам, не говорит о том, что он причастен к преступлению. Депутат просит прокуратуру Грузии расследовать это преступление и установить истинных виновников случившегося.

«Мой сын с пяти лет дружит с этим человеком, кроме того, его родители — друзья моего детства, так что они общались почти каждый день. На этой машине обнаружены отпечатки пальцев нескольких человек, в том числе и моего сына. Само собой понято, и никто из здравомыслящих людей не будет сомневаться в том, почему его отпечатки пальцев обнаружили в машине друга детства», — добавил депутат.

Сесиашвили, который возглавляет в парламенте комитет по обороне и безопасности, считает выдвинутые оппозицией обвинения «политической клеветой», направленной лично против него.

«Члены «Национального движения», наверное, не могут себе представить, что существует дружба и можно сесть в автомобиль друга или коснуться его. Это обычная политическая клевета, направленная против меня. Они не посмели выдвинуть обвинения против меня и выпустили некоего Иоселиани, чье самое большое политическое достижение заключается в том, что он является мужем депутата Тины Бокучава (депутат парламента от ЕНД –НГ) и этим все сказано», — сказал Сесиашвили.

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