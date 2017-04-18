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Грузинский премьер провел переговоры с главой МИД Ирана

15:58, Апрель 18, 2017

ТБИЛИСИ, 18 апреля – Новости-Грузия. Перспективы развития торгово-экономических отношений между Ираном и Грузией обсудили премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили и находящийся в Грузии с официальным визитом министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

Как сообщает пресс-служба правительства, разговор коснулся перспектив развития сотрудничества в сферах транспорта, энергетики, сельского хозяйства, инфраструктуры и промышленности.

Стороны положительно оценили динамику отношений стран в сферах образования, культуры и спорта. Внимание было уделено сотрудничеству в сфере науки и высоких технологий.

Квирикашвили поблагодарил Иран за непоколебимую поддержку территориальной целостности и суверенитета Грузии.

На встрече была подчеркнута важность проходящего в Тбилиси грузино-иранского бизнес-форума, который даст возможность иранским инвесторам ознакомиться с бизнес-средой Грузии.

Стороны также обсудили детали предстоящего 22-23 апреля официального визита Квирикашвили в Иран.

Министр иностранных дел Ирана прибыл в Тбилиси накануне и уже провел встречи с грузинским коллегой Михаилом Джанелидзе и председателем парламента Ираклием Кобахидзе. Запланированы переговоры главы МИД Ирана с президентом Грузии Георгием Маргвелашвили, а также министром экономики и устойчивого развития Георгием Гахария.

Согласно данным Национальной службы статистики «Сакстат», торговый оборот между Грузией и Ираном за первые два месяца 2017 года превысил 20,4 миллионов долларов, что почти на 50% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Грузия и Иран установили дипломатические отношения 25 лет назад — 15 мая 1992 года. С тех пор страны ведут политический диалог в двухстороннем и многостороннем форматах и сотрудничают в сферах торговли, транспорта, образования и науки.

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