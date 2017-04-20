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Грузинский сыр гуда из высокогорной Тушетии экспортируют в США

10:00, Апрель 20, 2017

ТБИЛИСИ, 20 апреля – Новости-Грузия. Объединившиеся в кооператив фермеры из высокогорной Тушетии начали экспортировать грузинский сыр в США.

Как сообщает тбилисское издание eugeorgia.info, сельскохозяйственный кооператив был создан в 2015 году в местечке Алазнистави. Ферма находится на высоте 2100 метров над уровнем моря, а летние пастбища – на уровне 2000 — 3200 метров, в альпийской и субальпийской зонах.

Кооператив был профинансирован программой Евросоюза «Развитие сельского хозяйства и села» (ENPARD). Весь проект обошелся в 130 тысяч лари (около 57 тысяч долларов).

Кооператив «Алазнистави» производит традиционный для Тушетии сыр гуда по современным стандартам и с соблюдением местных технологий.

Фото guda.ge

Высокогорная Тушетия – родина сыра гуда, который готовят в основном из овечьего молока. Главная особенность технологии в том, что сыр выдерживают в специальном овечьем бурдюке (гуда по-грузински означает бурдюк), отчего продукт приобретает характерный острый аромат. Сыр гуда — один из самых дорогих сортов в Грузии.

Менеджер кооператива по маркетингу и продажам Георгий Абуладзе сообщил в интервью eugeorgia.info, что в ассортименте компании в настоящее время четыре вида сыра: «Свилоби» — сыр гуда из овечьего молока, «Лартушо» — сыр гуда из коровьего молока, «Довна» — сыр гуда из смешанного молока овцы и коровы и «Чоги» — мягкий сыр гуда. Каждый сорт отличается составом и вкусовыми качествами.

Фото guda.ge

«Мы восстановили два забытых сорта сыра – смешанный и «чоги». Кроме того, для созревания сыра мы выкладываем его в настоящий бурдюк, который в отличие от дешевых пластиковых пакетов стоит довольно дорого – около 15 лари (около 7 долларов). Потребители сыра гуда часто жалуются на то, что у него неприятный запах. На самом деле это неправда, главное – правильно обработать бурдюк. Мы стараемся максимально соблюдать стандарты», — заявляет Георгий Абуладзе.

Кооператив ежегодно производит 6 тонн сыра. Половина продукции идет на экспорт в США, другая часть продается на местном рынке. Цена одного килограмма сыра, в зависимости от сорта — 18-25 лари (от 8 до 11 долларов).

«Есть большие запросы на экспорт, этот сыр хотят и в Израиле, но у нас нет досаточного количества сырья — молока. На этом этапе в кооперативе 11 человек, в собственности которых 600 голов овец, дающих молоко. Мы думаем о том, чтобы принять в кооператив еще четырх новых членов. У местных фермеров не много овец, максимум у кого-то тысяча голов, в горах Тушетии эррозия почвы и есть риск лишиться пастбищ», — отмечает Абуладзе.

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