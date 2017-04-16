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Грузинскому фестивалю искусства GIFT присвоен европейский знак качества

19:57, Апрель 16, 2017

ТБИЛИСИ, 16 апреля – Новости-Грузия. Грузинскому международному фестивалю искусства GIFT имени Михаила Туманишвили присвоен европейский знак качества EFFE Label 2017-2018.

EFFE — это международная платформа, созданная Европейской ассоциацией фестивалей для объединения инновационных мероприятий, которые посвящены искусству, направлены на развитие жизни местных общин и привержены европейским ценностям.

Несколько сотен фестивалей со всей Европы ходатайствовали о получении соответствующего знака. Каждую заявку оценивали, как местные эксперты, так и международное жюри, назначенное союзом фестивалей Европы. Для получения знака EFFE фестиваль должен соответствовать трем критериям: наличие творческого подхода, участие в нем местных сообществ и международная направленность фестиваля.

«Награду подтвердило международное жюри. С такой интересной и многообразной программой у фестиваля есть огромнейший потенциал развития», — говорится в сообщении.

Теперь Грузинский международный фестиваль искусства является членом фестивального общества EFFE, которым руководит Европейская ассоциация фестиваля.

GIFT — единственный фестиваль в Грузии, который является членом Европейской ассоциации фестивалей. Он был учрежден в 1997 году международными фестивалями искусств (Эдинбург, Аделаиды, Мельбурн и Перти).

Основателем и художественным руководителем фестиваля является известный грузинский режиссер Кети Долидзе. Ежегодно GIFT представляет театральное творчество лучших трупп Грузии и всего мира. Среди них – Московский театр Вахтангова, Лаборатория Дмитрия Крымова, Берлинский театр Фольксбюне и многие другие коллективы.

В рамках фестиваля также проводятся различные выставки, перформансы, танцевальные представления и мастер-классы.

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