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Грузия готовится к открытию масштабной выставки виноделия в Бордо

13:18, Май 4, 2017

ТБИЛИСИ, 4 мая – Новости-Грузия. Грузия станет первой страной-организатором масштабных мероприятий, посвященных виноградарству и виноделию в новом центре виноделия во французском Бордо, заявил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили на заседании правительства в четверг.

В мае прошлого года Квирикашвили присутствовал на открытии уникального инновационного центра и музея «Город цивилизаций вина Бордо» (Bordeaux’s Cité des civilisations du vin). Тогда и было заявлено о том, что 2017 год во французской винной провинции будет объявлен годом Грузии, и она станет страной, которая откроет серию выставок «Приглашенный виноградник».

«Это очень важное явления, что с конца июля по октябрь включительно Бордо вместе с Грузией примут эту очень важную выставку, где пройдут различные информационные представления, будет предоставлена максимальная информация о нашей стране, нашей древнейшей культуре, грузинском вине, искусстве», — сказал Квирикашвили.

Руководить этим процессом будет министр сельского хозяйства Леван Давиташвили. Глава правительства попросил все ведомства о максимальном сотрудничестве с министром для того, чтобы все прошло успешно.

«Это имеет очень большое значение для повышения международной узнаваемости нашей страны, а также для ознакомления с нашей древнейшей культурой. То, что Грузия будет организатором на протяжении первого выставочного года в Центре мировой цивилизации вина Бордо – большое достижение. Хочу всех поздравить с этим», — сказал Квирикашвили.

Cité du Vin — это музей вина, его истории и культуры. Проект имеет стратегическое значение для провинции и призван развивать ее винодельческие традиции.

Первый камень здания был заложен в 2013 году на Международной выставке вина и спиртных напитков Vinexpo. Здание, расположенное на берегу реки Гаронны, имеет вид завитка, образующегося в бокале, когда в него наливают вино.

На 3500 квадратных метров выставочных площадей размещены 19 тематических блоков с более чем 150 мультимедийными работами. Ожидается, что «Bordeaux’s Cité des civilisations du vin» будет принимать около 425 000 посетителей в год. Их ждут модели терруаров, образцы сортов винограда, мастерские, выставки и артистические представления.

История виноделия в Грузии насчитывает 8 тысяч лет. Здесь выращивают тысячи разных сортов винограда, а примерно 500 видов из 4 тысяч известных во всем мире сортов винограда имеют грузинские корни. В 2013 году ЮНЕСКО объявил грузинский способ выдержки вина в глиняном кувшине квеври частью культурного наследия человечества.

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