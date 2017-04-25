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Грузия и Греция начали переговоры по поводу грузинских нелегалов

21:45, Апрель 25, 2017

ТБИЛИСИ, 25 апреля – Новости-Грузия. Посол Грузии в Греции Иосиф Нанобашвили и министр миграционной политики Греции Иоаннис Музалас достигли соглашения по поводу нелегально проживающих в Греции граждан Грузии. Об этом корр. «Новости-Грузия» сообщили в МИД Грузии.

«На встрече была достигнута договоренность, что греческая сторона окажет нам техническую помощь в интерпретации закона о миграции Греции от 2014 года и вошедших в него поправок, а также в их практической реализации», — отмечают в МИД.

Особое внимание будет уделено той статье, которая дает возможность в качестве исключения легально жить в Греции представителям так называемых «третьих стран», в том числе и гражданам Грузии. При этом первыми такую возможность получат лица, ухаживающие за людьми с ограниченными возможностями.

С целью успешного проведения этих мероприятий посольство Грузии планирует сотрудничать с юристами, имеющими опыт работы с греческим законодательством. Греческая сторона, в свою очередь, выделит лиц, ответственных за правовые вопросы.

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