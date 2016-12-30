Главное Новости Политика

Грузия не примет участия в саммите НАТО в 2017 году

15:58, Декабрь 30, 2016

ТБИЛИСИ, 30 декабря – Новости-Грузия. Грузия не примет участие в саммите НАТО 2017 года, так как он будет посвящен вопросам отношений стран-членов альянса с новой администрацией США. Об этом заявил сегодня журналистам министр обороны Грузии Леван Изория.

По его словам, Грузия обязательно примет участие в саммите НАТО, который запланирован на 2018 год.

Что касается саммита НАТО 2017 года, то он пройдет в Брюсселе, в новой штаб-квартире альянса.

«Саммит 2017 года будет носить символическую нагрузку в связи с формированием новой администрации. Когда в США избирают нового президента, страны-члены НАТО просто собираются для того, чтобы наметить формы и планы сотрудничества с одним из сильных партнеров – с США. Такое один раз уже произошло после избрания Буша (Джордж Буш младший, саммит НАТО 2001 года – НГ). Так что мы не будем участниками этого саммита», — сказал Изория.

Комментарии