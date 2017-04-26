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Грузия не вошла в криминальную статистику Германии по итогам 2016 года

17:07, Апрель 26, 2017

ТБИЛИСИ, 26 апреля – Новости-Грузия. Грузии больше нет в списке стран, граждане которых чаще всего совершают преступления в Германии — об этом говорится в докладе криминальной статистики министерства внутренних дел Германии за 2016 год.

Глава МВД Германии Томас де Мезьер (Thomas de Maizière) 25 апреля представил ежегодный отчет возглавляемого им ведомства. В статистике, помимо преступлений, совершаемых гражданами страны, говорится и о преступниках иностранцах в Германии. Всего в списке 25 стран.

Последние несколько лет Грузия фигурировала в этом негативном рейтинге — в прошлом году она находилась на 19-м месте, передает первый канал Общественного вещателя Грузии.

«Вчера была опубликована статистика германской полиции за 2016 год, в которой впервые за последние несколько лет была замечена позитивная тенденция, и Грузия не попала в список 25 стран, граждане которых чаще всего совершают преступления в Германии», — сказала полицейский атташе Грузии в Германии Гванца Чхвимиани.

В целом в 2016 году полицейская статистика насчитала 616 230 иностранцев, подозреваемых в совершении преступлений. Более четверти правонарушений приходится на мигрантов. Несмотря на положительную тенденцию в отношении Грузии, граждане страны в 2016 совершили 6000 преступлений в Германии.

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